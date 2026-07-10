Vaiana, el nuevo live-action de un clásico animado de Disney, podría pasar a la historia por validar la tesis de los detractores de la línea de remakes en imagen real inaugurada por el estudio con Alicia en el País de las Maravillas —2010— y Maléfica —2014—. El filme que adapta la exitosa —y colorida, y brillante— película animada de 2016 —es decir, hace menos de diez años— llega después de que Blancanieves mordiera el polvo y cuando el modelo de blockbuster que ha alimentado la industria, y en particular Disney, durante los últimos quince años parece dar signos de agotamiento por puro relevo generacional.

Claro que culpar a Vaiana, dirigida por el responsable de la versión filmada del musical Hamilton del callejón sin salida en el que Walt Disney ha escogido meterse sería un tanto injusto. El filme de Thomas Kail es, a diferencia de otras versiones como El Rey León o la citada adaptación de Alicia obra de Tim Burton, una reproducción casi textual del filme original de Musker y Clements, solo que adaptada a la característica estética de pantalla azul del estudio. Es decir, un verdadero derroche de medios —digitales— que parece contener, limitar, la expresividad y color de un dibujo animado.

Si el resultado en algunas de ellas destacó por su clasicismo —caso de la infravalorada Cenicienta de Kenneth Branagh—, ironía y cierto sentido del riesgo —Cruella— o musculatura aventurera (El libro de la selva de Jon Favreau), en el caso de la oceánica Vaiana todo se queda en, ejem, agua de borrajas. No solo por el demasiado reciente recuerdo de la —excelente— película animada, una obra colorida de canciones afortunadas y taquilla estratosférica —la secuela, estrenada en 2024, fue notablemente inferior—, sino también por la sensación de repetición, de simulacro, de nula exploración en el mundo propuesto en la primera película. Demasiado pronto y demasiado evidente cuando los dos filmes animados todavía barren en Disney+.

Vaiana fracasa no por su apariencia ampulosa y digital, ciertamente problemática por caer en un área oscura entre fotorrealismo y fantasía animada, sino por renunciar desde el comienzo a contar una nueva historia dentro del mundo oceánico. Un equilibrio difícil, ético y estético, que hubiera supuesto una apuesta artística interesante pero que Kail, en calidad de director, no ha querido o podido solucionar... como tantos otros directores al servicio de una propiedad intelectual del estudio. La sensación de escasa ilusión o magia que transmite, por tanto, se traspasa al espectador pese a que el filme, en calidad de fotocopia, hereda las numerosas virtudes del original animado.

Una sensación que podría resultar fatal en su resultado de taquilla, ciertamente inseguro en el fin de semana del estreno, y que debería forzar a Disney a replantear su política de autoremakes... con, paradójicamente, una película algo más que correcta y definitivamente entretenida —al menos hasta que Frozen se estrene y nos demuestre lo contrario—. Y es que mientras Catherine Laga'aia compone una decente Vaiana y Dwayne Johnson trata de defender su ya mítico papel de Maui, cosa que logra aun a duras penas por un traje que trata de emular al dibujo animado, Mark Mancina repite compases de la excelente partitura de la original Moana, repleta de escenas —el Qué hay más allá que presenta al personaje titular sigue siendo alucinante— perfectamente defendibles en términos de clásico Disney. Pero el filme da la impresión de llegar diez años antes de la cuenta, cuando Vaiana todavía sigue estando de plena actualidad.