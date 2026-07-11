Haciendo amigos, la nueva película de David Marqués, quiere jugar en varios terrenos a la vez: la comedia popular, el cine familiar y una mirada más amplia sobre la discapacidad intelectual. En su paso por el espacio de esRadio esCine, el director explicó que el punto de partida del proyecto estaba precisamente en no repetir el camino de Campeones, película de la que fue guionista, sino en encontrar otro tono y otro lugar desde el que contar la historia. Su llegada a Haciendo amigos fue tras una llamada de Santiago Segura para encargarle la dirección, no lo dudó: "me había quedado la espinita clavada de no haber podido dirigir Campeones".

La amistad de David con Santiago viene de lejos, de hecho ha ejercido como guionista colaborador en Torrente Presidente. El director deja claro que "no quería volver a contar lo mismo otra vez". En esta ocasión, explicó, la intención era desplazar el foco y no convertir la discapacidad en el único centro del relato: "Da igual que sean un grupo de chicos con discapacidad intelectual, como podrían haber sido un equipo de futbolistas que se van a entrenar. Entonces hemos intentado eso, que es una comedia y que la gente se ría y se lo pase bien".

La actriz Megan Montaner, una de las protagonistas del filme, subrayó precisamente esa naturalidad como una de las claves del guion. "Cuando lo recibí me gustó muchísimo el tono y me reía muchísimo", recordó, antes de destacar "esta idea de poder ver también a los personajes sin esas ideas preconcebidas que tenemos y quitar esas etiquetas". Para la actriz, ahí está una de las fortalezas de la película: "Era una película con corazón, un guion que de repente es mucho más humano".

El peso de los personajes

Montaner interpreta a Eva, una monitora de teatro que se relaciona con el grupo desde la escucha y sin prejuicios, una posición que la actriz defendió durante la entrevista como uno de los rasgos más interesantes del personaje. "Ella simplemente escucha, escucha con curiosidad además e intenta no tener ninguna actitud paternalista, sobreprotección ni nada, simplemente ve lo que sucede ante ella y ya está", explicó.

Esa manera de estar en la historia conecta con la voluntad general del filme de alejarse de una mirada condescendiente. Montaner lo resumió así: "Lo más interesante era poder tener una mirada mucho más amplia sobre las personas". La actriz insistió en que la película no se queda únicamente en la inclusión, sino que trabaja también "las picardías" y la personalidad de cada uno de sus personajes, "con su manera de ser, con su manera de enamorarse, de contradecirse, de todo".

Marqués, por su parte, explicó que esa autenticidad se trabajó desde la propia construcción del reparto y los personajes. "Insistí en que viniera Marta González de Vega a todos los castings y conociéramos a todos los chicos y que eligiéramos a los chicos en base a su personalidad y escribir cada uno de los personajes absolutamente basados en cada uno de ellos", contó. El proceso, admitió, obligó a apurar tiempos de escritura, pero cree que fue decisivo para el resultado: "Yo creo que valió la pena".

David Marqués y Megan Montaner en esCine.

Improvisación, rodaje en Canarias y emoción

La experiencia del rodaje, desarrollado en Canarias, fue otro de los asuntos centrales de la conversación. Tanto el director como la actriz coincidieron en el clima de complicidad y diversión que se generó durante semanas de convivencia con el reparto. "Ha sido el rodaje en el que más veces hemos tenido que parar porque entraban las carcajadas de todo el equipo", recordó Marqués. Montaner lo corroboró: "No hemos parado de reírnos. La carcajada limpia ha sido una experiencia preciosa".

Pero junto a ese tono festivo, Haciendo amigos también aspira a tocar una fibra emocional. Marqués defendió que la mezcla entre humor y emoción forma parte de su manera de entender el cine: "Yo quería que la película fuera así, que tuviera una carcajada y a la siguiente una lagrimita". Y añadió: "Puedes estar ahora riéndote muchísimo y en cinco minutos estar llorando contenido".

Esa combinación aparece también en el tratamiento de algunos temas que el director consideraba necesarios. "Yo quería tocar temas que no hubiéramos tocado antes en Campeones", explicó, en referencia a aspectos como la sexualidad o determinados tabúes ligados a la discapacidad intelectual. Montaner respaldó esa decisión y la situó en un terreno de visibilidad: "Somos al final dos personas con nuestros sentimientos y ya hay que ver eso, que muchas veces vivimos con una venda en los ojos y no puede ser. Tienes que visibilizar eso y darte cuenta de lo que tienes delante".

Una película familiar, pero 'no una película para niños'

En la recta final de la entrevista, Marqués definió con claridad el tipo de película que ha querido hacer. "Es una película familiar, que la pueden ver niños, pero no es una película para niños", dijo. Para el director, la diferencia es importante: el objetivo no es rebajar el discurso, sino confiar en el espectador, también en el más joven. "No estamos hablándoles como niños, estamos hablándoles como adultos, como personas que entienden lo que está pasando".

Marqués reivindicó además una idea de cine familiar menos domesticada, más cercana al cine con el que él creció. "Sí, esto es una peli familiar, pero no están los cánones del cine familiar que se hace ahora", afirmó. Y remató la definición con una palabra tan inesperada como precisa: "Canalla, si quieres".

Con ese equilibrio entre humor, emoción y un retrato que busca alejarse de la corrección vacía, Haciendo amigos se presenta como una de las apuestas de la comedia española para este verano. Marqués lo resumió desde la butaca del espectador, más que desde la del director: "Estoy convencidísimo de que quien vaya a verla se lo va a pasar muy bien". Montaner, por su parte, lo dejó en una frase igual de directa: "Yo creo que va a funcionar muy bien".

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