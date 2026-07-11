Un solo inmigrante consiguió poner contra las cuerdas al Banco de Francia. La copia perfecta cuenta la historia real de Jan Bojarski, un ingeniero polaco que tras combatir en el Ejército francés durante la Segunda Guerra Mundial no encontraba trabajo en el París de la posguerra. Siempre era rechazado por su origen.

Este ingeniero terminó explotando su talento creativo en el lado delincuencial. Comienza a idear proyectos por su cuenta hasta que logra crear una plancha capaz de reproducir billetes franceses con una precisión asombrosa. Tanto que llegó a ser apodado 'el Cézanne de la falsificación' ya que mejoraba incluso a los originales.

'La copia perfecta'.

La producción francesa dirigida por Jean-Paul Salomé y basada en una fascinante historia real nos muestra cómo este ingeniero polaco llevó una doble vida durante quince años. Bojarski fue considerado un verdadero artista en su ámbito. Su minuciosidad era tal que incluso mejoró el diseño del famoso billete de Napoleón, otorgando una mirada con más vida al personaje impreso.

La película retrata el juego del gato y el ratón entre este virtuoso y el comisario Mattei, un policía que se obsesiona con capturarlo tras la masiva puesta en circulación de millones de francos falsos durante las décadas de los 50 y los 60. La cuestión dejó de ser una cuestión de ley para convertirse en un duelo personal.

'La copia perfecta'.

A pesar de ser técnicamente un delincuente, el largometraje logra que el espectador empatice con Bojarski gracias a su talento y su meticuloso método para no ser descubierto.

Para el director Jean-Paul Salomé la motivación de este ingeniero polaco para falsificar billetes era una cuestión de "revancha" hacia Francia. Así nos lo cuenta en una entrevista para esCine:

Lo nuevo de Santiago Segura

Los veranos son de Santiago Segura, cinematográficamente hablando. Fue el que apostó por este periodo cuando nadie lo hacía con su saga Padre no hay más que uno y posteriormente con A todo tren. En esta ocasión nos trae, como productor, una nueva historia: Haciendo amigos.

Dirigida por David Marqués, guionista de Campeones y Campeonex, nos presenta a dos torpes atracadores interpretados por Antonio Resines y Quim Gutiérrez que, tras un robo fallido, huyen a bordo de un autobús de personas con discapacidad intelectual al ser confundido el segundo con el nuevo integrante del grupo de teatro. La película aborda la discapacidad con naturalidad, humor y un fuerte mensaje de empatía.

David Marqués explica en Es Cine cómo no dudó en aceptar el encargo de Santiago Segura:

Las películas de "acción real" de Disney

Disney sigue adaptando a acción real sus películas de animación. Esta vez le toca el turno a Vaiana aunque es un live action entre comillas, ya que buena parte de la producción está realizada por ordenador, desde personajes secundarios como Pua, su leal cerdito mascota, y Heihei, un pollo no muy agraciado.

Pocos cambios respecto a la original, historia aburrida y canciones poco memorables más allá del tema principal y la canción De nada que en la versión original canta Dwayne Johnson, que da vida a Maui al que ya puso voz en la versión animada. Sin duda, La Roca es lo mejor de la película y resulta curioso verlo lucir ese pelazo.

Dramas familiares

Tres dramas, tres nacionalidades, tres formas diferentes de hacer cine. En primer lugar desde el Reino Unido llega A 500 millas de casa, una emotiva historia sobre dos hermanos que huyen hacia la costa de Irlanda en busca de su abuelo en medio del conflictivo divorcio de sus padres. Se presenta únicamente en versión original subtitulada.

Por otro lado encontramos Marielle lo sabe todo, una comedia negra alemana donde una adolescente adquiere poderes telepáticos tras recibir una bofetada, lo que le permite conocer los secretos más íntimos y comprometidos de sus padres. Y ahí viene el drama.

En esta entrevista para esCine puedes escuchar cómo el director reflexiona sobre la imagen que proyectamos de nosotros mismos a nuestros hijos:

'Marielle lo sabe todo'.

Japón exporta Un taxi en Tokio, un emotivo drama sobre un taxista y una anciana de 85 años que reflexiona sobre la vejez y los recuerdos. La cartelera se completa con la película argentina Las corrientes, la española de terror El convento, la animada Winnipeg, el barco de la esperanza y la coproducción Andy.

Pincha en el audio para descubrir sin spoilers todos los estrenos.