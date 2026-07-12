El nuevo estreno de la cartelera de cine, Marielle lo sabe todo, plantea una original sátira sobre la imagen de perfección que a menudo se proyecta en la sociedad, especialmente a través de las redes sociales. Esta producción alemana, que combina humor negro y comedia de una manera bastante singular, invita al espectador a reflexionar sobre lo que mostramos de nosotros mismos y cómo reaccionarían nuestros hijos si pudieran conocer con detalle todo lo que hacemos en el día a día.

La trama de la película nos presenta a Marielle, una adolescente que, tras recibir una bofetada por parte de su mejor amiga en el instituto, experimenta una suerte de poderes telepáticos. A partir de ese momento, la protagonista es capaz de ver y oír en tiempo real las andanzas de sus padres, Julia y Tobías, desvelando que las apariencias dentro del hogar familiar son muy distintas de la realidad.

Marielle lo sabe todo

Gracias a su nueva habilidad, Marielle descubre que su madre, Julia, fuma a escondidas y mantiene conversaciones subidas de tono con un compañero de trabajo, planteándose incluso tener una relación extramatrimonial. Por otro lado, su padre Tobías trabaja en una editorial donde se ha convertido en el hazmerreír del equipo debido a una peculiar portada que ha diseñado, lo que le expone a constantes humillaciones.

En esta entrevista para esCine puedes escuchar cómo el director reflexiona sobre la imagen que proyectamos de nosotros mismos a nuestros hijos. Aquí puedes escuchar la entrevista.

La película plantea el dilema de cómo reaccionarán los padres al saber que su hija conoce todos sus secretos y de qué manera esta situación afectará y transformará su comportamiento para paliar la situación familiar. Marielle lo sabe todo se presentó con éxito en la Berlinale y ha tenido una gran acogida tanto del público como de la crítica especializada en su paso por el Festival de Gijón gracias a sus cuidadas interpretaciones y su original argumento.

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