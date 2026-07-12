La supermodelo Kate Moss ha demostrado en varias ocasiones que no tiene problemas a la hora de mostrarse completamente desnuda. Lo hizo para la revista Playboy, para la revista W Magazine o campañas publicitarias. Sin embargo, el desnudo de Moss que más ha sorprendido a lo largo de sus 52 años no es precisamente una fotografía, sino una pintura.

En 2002, cuando la supermodelo tenía 28 años y estaba embarazada, sorprendió al posar completamente desnuda para el pintor británico Lucian Freud. De aquel encuentro hubo innumerables rumores sobre una supuesta relación entre Kate Moss y el pintor, que en aquel entonces tenía 80 años.

'Moss y Freud: El artista y la modelo'.

La plataforma de Movistar Plus ha estrenado este fin de semana Moss y Freud: El artista y la modelo, una película que profundiza en la conexión íntima y creativa entre el célebre pintor y la supermodelo durante el proceso de creación de uno de los retratos más famosos del artista. El cuadro se vendió años después por casi 6 millones de euros.

La trama se sitúa en el apogeo de la carrera de Kate Moss, que con solo 28 años ya era una de las figuras más importantes de la moda. Este encuentro dio pie a que la supermodelo posara completamente desnuda y embarazada. La fascinación que despierta esta colaboración entre dos iconos absolutos de la cultura británica contemporánea prometía ser el caldo de cultivo idóneo para un drama cinematográfico de primer orden.

Sin embargo, el debut en el largometraje del guionista y director James Lucas ha terminado por convertirse en una oportunidad perdida. La película narra las extensas sesiones de posado que tuvieron lugar en el estudio del pintor en Holland Park. A pesar de la riqueza del material de origen, la película presenta importantes inconvenientes en su desarrollo.

Uno de los lastres más importantes de la película es la decisión de incluir a la propia Kate Moss como productora del filme, lo que parece haber limitado la objetividad y libertad de la historia. Esto se traduce en una versión edulcorada de la relación entre ambos, evitando abordar los persistentes rumores sobre un posible romance y enfatizando repetidamente que su vínculo no pasó de lo profesional.

'Moss y Freud: El artista y la modelo'.

El filme también resulta decepcionante al no profundizar en la compleja dinámica de sus personalidades. Ella, caracterizada por una vida superficial de fiesta en fiesta, y él, guiado por la vanidad del artista que busca plasmar la vulnerabilidad de la carne aprovechando el estatus de su modelo. Todo ello agravado por unos diálogos acartonados.

Al final, la sensualidad y el erotismo que debieron impregnar el proceso se diluyen en un retrato banal y superficial. Únicamente destaca de forma positiva el trabajo interpretativo de Ellie Bamber en el papel de la modelo, y el veterano actor Derek Jacobi, quien da vida a un crepuscular Lucian Freud.

Jackie Chan, terror y una de llorar

Este fin de semana también podemos encontrar en FlixOlé el ciclo Chorizo Wéstern, dedicado a películas del oeste españolas o rodadas en España. En Movistar Plus podemos encontrar Unexpected Family, una comedia dramática protagonizada por Jackie Chan. El célebre actor se aleja en esta ocasión de las acrobacias y las artes marciales para encarnar a un anciano con alzheimer.

La trama sigue los enredos que se producen cuando confunde a un joven recién llegado a Pekín con su hijo desaparecido, desencadenando una serie de malentendidos que acaban construyendo una entrañable y disparatada familia improvisada.

Netflix presenta el drama Hasta el Final, que narra la desgarradora lucha de Hada, una madre soltera que busca desesperadamente un donante de médula ósea compatible para salvar a su hijo, enfermo de leucemia. La gravedad de la situación la empuja a emprender una carrera contrarreloj tanto médica como legal.

En Filmin tenemos cine experimental como el mediometraje de Leos Carax No soy yo, mientras en Movistar Plus tenemos la cinta de ciencia ficción Ick, que combina la estética de instituto con el terror de una sustancia mutante. Para los amantes de las historias de fantasmas, la opción recomendada es Undertone: Frecuencia Maldita en Prime Video, donde la tecnología y los fenómenos paranormales se mezclan a través de inquietantes grabaciones de audio.

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