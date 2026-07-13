El crítico de cine Juanma González, desde la redacción de cultura de Libertad Digital, nos trae un nuevo e interesante repaso en formato de desempaquetado (unboxing) de las últimas novedades en formato físico que acaban de salir al mercado. Frente a la volatilidad de las plataformas de reproducción en directo (streaming), donde los derechos caducan y las películas desaparecen, el periodista reivindica la permanencia y el valor del coleccionismo en Blu-ray, 4K Ultra HD y DVD, formatos que garantizan al espectador la posesión definitiva de sus obras favoritas.

La primera de las propuestas destacadas es Rental Family, una entrañable comedia dramática distribuida en España por Divisa. La cinta cuenta con el protagonismo del oscarizado Brendan Fraser, en un papel que consolida su regreso al cine de gran estudio de la mano de Fox Searchlight —división actualmente perteneciente a Walt Disney—. La trama narra la historia de un actor que termina siendo adoptado por una peculiar familia oriental, permitiéndole encontrar su lugar en el mundo a través del choque y el aprendizaje de una nueva cultura. Se trata de una película familiar y tierna que, tras su paso por salas de cine, llega en una cuidada edición en alta definición con interesantes contenidos adicionales sobre su producción.

Para los amantes de la acción más clásica de los años ochenta, se presenta la edición restaurada en 4K Ultra HD y Blu-ray de Ejecutor. Dirigida por John Irvin y protagonizada por un pletórico Arnold Schwarzenegger en sus años inmediatamente posteriores a Conan el Bárbaro, esta obra de serie B destaca por su acción desenfadada y violenta. La película nos muestra a un Schwarzenegger infiltrado en una organización mafiosa para destruirla desde dentro. El lanzamiento incluye un máster restaurado de alta calidad que revive con todo lujo de detalles este icónico título de la filmografía del actor austríaco.

El cine europeo clásico también tiene un hueco de honor con el lanzamiento en 4K de A pleno sol, la célebre adaptación de la novela de Patricia Highsmith sobre el personaje de Tom Ripley. Protagonizada por un magnético Alain Delon y dirigida por René Clément, esta obra de los años sesenta llega en una versión completamente restaurada a partir de un nuevo máster digital. La edición en formato físico sobresale por incorporar más de una hora y media de extras, incluyendo documentales sobre la Nouvelle Vague y entrevistas de la época, convirtiéndose en una pieza indispensable para cualquier cinéfilo.

Por su parte, la épica histórica viene de la mano de Juana de Arco, superproducción dirigida por el cineasta francés Luc Besson. Protagonizada por Milla Jovovich —pareja del director en aquel momento—, la película es un drama de gran presupuesto que cuenta con la participación de estrellas de la talla de Dustin Hoffman y Faye Dunaway. Divisa recupera este clásico de finales de los noventa en una espectacular edición en 4K y Blu-ray con una calidad técnica excelente, ideal para redescubrir la fuerza visual y la partitura musical de Eric Serra que caracterizan a esta obra.

En el terreno de la animación, el vídeo analiza la llegada en edición metálica (steelbook) de Hoppers, el último gran éxito de taquilla surgido de la factoría Pixar y distribuido por Walt Disney. Según González, esta obra supone la recuperación de la mejor esencia de la compañía, alejándose de las producciones más recientes que terminaron directamente en plataformas. La película ofrece una inteligente y divertida metáfora sobre el ecologismo y la ciencia ficción que gustará tanto a niños como a adultos, presentada en una preciosa lata de coleccionista repleta de abundantes contenidos adicionales.

El cine español de suspense está representado por Los tigres, la última película de Alberto Rodríguez, director de grandes éxitos del género como La isla mínima o Grupo 7. En esta ocasión, la trama sigue a dos hermanos buceadores, interpretados por Antonio de la Torre y Bárbara Lennie, que se topan con un cargamento de droga en el mar, lo que complicará drásticamente sus vidas. Rodríguez vuelve a demostrar su maestría para la tensión y la atmósfera asfixiante con una puesta en escena submarina sobresaliente, ahora disponible en formato doméstico.

Finalmente, el unboxing se cierra con la última y polémica entrega de la saga de terror Scream, presentada en un espectacular steelbook en 4K y Blu-ray. A pesar de los sonados problemas de producción y el despido de la actriz Melissa Barrera, la película logra salir adelante trayendo de vuelta a la mítica Neve Campbell en su icónico papel de Sidney Prescott. Los seguidores de Ghostface disfrutarán de una propuesta sumamente entretenida que garantiza la continuidad de una de las franquicias de terror más exitosas de la historia del cine.