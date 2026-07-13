La industria de Hollywood inicia la semana preguntándose si Dwayne Johnson ha perdido su potencial atractivo para la taquilla. El fracaso de Vaiana podría significar que el público comienza a dar de lado a una de las estrellas más trabajadoras del panorama cinematográfico en la última década y media, y quizá precisamente por ello, sobreexpuestas: el antaño apodado the Rock ha aparecido ejerciendo el mismo rol en demasiadas ocasiones, interpretándose virtualmente a sí mismo.

O quizá sea que Vaiana, el remake en acción real de la exitosa y celebrada cinta de animación de 2016, ha llegado demasiado pronto. El afán del estudio por exprimir sus propiedades transformando a imagen real sus éxitos animados no habría funcionado en esta ocasión, como tampoco lo hizo con Dumbo o la reciente Cenicienta.

Sea como fuere, Vaiana es la película más vista este fin de semana con 95 millones de dólares de recaudación en todo el mundo, una cifra por debajo de las expectativas para una cinta de Disney y realmente complicada de asumir para un film presupuestado en 250 millones de dólares sin contar publicidad.

El filme, un remake con personajes reales de la saga, recaudó este fin de semana 43 millones de dólares en Estados Unidos y Canadá, y 52 millones en el resto de mercados. Unas cifras poco lustrosas que encomiendan su destino a Disney+ y que se suman al fracaso de Supergirl, otra muestra de los géneros que mejor han funcionado en la industria durante años, el de superhéroes, y que ahora dan muestras de agotamiento.

Expertos consultados por Variety especulan con la posibilidad de una mala fecha de lanzamiento. Pero la competición nunca ha afectado a Disney cuando efectivamente había demanda de material. La cercanía de este estreno con la última entrega de la saga original, en 2023, puede haber perjudicado a un remake demasiado parecido a la película animada. Además, el lanzamiento coincide en cartelera con títulos dirigidos al mismo público, como Toy Story 5 y Minions & Monsters, que también están obteniendo un rendimiento inferior a lo esperado.

A veces, la taquilla es un juego de a ver quién llega primero. Este año han sido Michael, el biopic sobre la estrella del pop Michael Jackson, que acaba de rebasar este fin de semana la simbólica cifra de 1.000 millones de recaudación en todo el mundo, ostentando el trofeo de biopic más taquillero de la historia. Es la segunda película, por cierto, en alcanzar este hito este año tras The Super Mario Galaxy Movie, también de Universal Pictures.

Aunque la crítica especializada no es buena -puntuación de 35 % en Rotten Tomatoes-, el público le otorga una calificación de A- en CinemaScore. El filme está dirigido por Thomas Kail y protagonizado por Catherine Laga'aia como Vaiana y Dwayne Johnson como el semidiós Maui.