Muere el actor Sam Neill, protagonista de 'Jurassic Park'

Era el paleontólogo por excelencia del mundo del cine. El actor neozelandés Sam Neill ha fallecido este lunes a los 78 años, como ha confirmado su familia a través de las redes sociales. El intérprete, protagonista de Jurassic Park, falleció en Sydney de forma "repentina e inesperada". No se han dado más detalles del suceso.

Sam Neill había sido diagnosticado en 2022 de un linfoma angioinmunoblástico de células T (un tipo raro de cáncer de sangre), y tras varios años de tratamiento anunció "estar limpio".

Neill demostró a lo largo de su carrera en el cine ser uno de los intérpretes más versátiles de su generación. Estudió Literatura Inglesa en la Universidad de Canterbury, donde comenzó a participar en obras de teatro.

A lo largo de más de cinco décadas de carrera, participó en más de 150 producciones cinematográficas y televisivas en las que combinó papeles en cine independiente con grandes éxitos, como Jurassic Park, en la que interpretó al paleontólogo Alan Grant en la saga de Steven Spielberg. Otros de sus grandes papeles fueron en Peaky Blinders o El piano.

Compartió pantalla con pesos pesados de la industria, como Sean Connery en La caza del Octubre Rojo (1990); Meryl Streep en Un grito en la oscuridad (1988); Nicole Kidman en Calma total (1989) o Robin Williams en El hombre bicentenario (1999).

Entre otras distinciones, fue nombrado Oficial de la Orden del Imperio Británico en 1993 y Caballero Compañero de la Orden del Mérito de Nueva Zelanda.

En 2023 escribió sus memorias en Did I Ever Tell You This? (¿Alguna vez te dije esto?), justo después de ser diagnosticado de cáncer. Su intención fue recoger las historias y anécdotas de su vida como regalo a sus hijos y nietos. El libro se convirtió rápidamente en un éxito de ventas internacional.

Fuera de los focos, se volcó en su gran pasión: el vino: Fundó y gestionó con éxito Two Paddocks, una reconocida bodega de vino orgánico situada en la región de Central Otago, Nueva Zelanda.