Crítica: 'Haciendo amigos', la comedia producida por Segura que no cede a lo sentimentaloide

La comedia ha sido uno de los fuertes tradicionales del cine patrio. Pero uno de sus últimos avatares, el éxito de Torrente Presidente, resulta en realidad un contratiempo dentro de las comedias familiares y blancas que dominan el género en los últimos años. Mientras la industria americana ha renunciado a hacer reír al espectador en salas y refugiado, en todo caso, sus productos de este tipo en el streaming, la industria española (o mejor, algunos de sus integrantes) ha rellenado el hueco con portentosa habilidad con toda una comitiva de películas del mismo trazo, algunas demasiado televisivas, que han logrado resultados de taquilla de los que salvan los números del Ministerio.

Decimos esto porque Haciendo amigos, una producción de, precisamente, Santiago Segura, no forma parte exactamente de ese estilo. La protagonizada por Antonio Resines y Quim Gutiérrez aprovecha la veta sentimental abierta por Campeones para hacer gamberrismo con la historia de dos ladrones escondidos en un grupo de jóvenes con síndrome de Down para realizar un híbrido de comedia criminal y de juergas que sabe salirse cuando debe de la tangente. El resultado es un film que sabe reírse de sí mismo pero también proporcionar un par de giros interesantes e inesperados a los personajes que van más allá del sota, caballo y rey del género más básico.

David Marqués, autor del guion de Campeones y su secuela, dirige un film que observa con más detenimiento la peripecia de los personajes, incorporados por dos de los pocos actores españoles capaces de jugar con persona y personaje, identidad pública y artística, cuando no incluso privada, como son Resines y Gutiérrez. El resultado es un film —remake, como otros tantos, de otra comedia francesa— que no oculta su intención de agradar a cuanto más público, mejor, pero que a cambio ofrece más de lo que debe.

Con excesivo apego por una puesta en escena poco arriesgada, Haciendo amigos hace valer sus cartas al mezclar en la peculiar mezcla de individuos y haciendo valer sin paternalismo a los personajes discapacitados, ofreciendo una reflexión sobre el concepto de normalidad aplicable también a las familias disfuncionales y a la ética de los ladrones que remata sin ceder a lo empalagoso.

Lo que funciona del invento es un tête-à-tête que no tiene por qué subrayar musicalmente las travesuras y los gags, y que de hecho no busca una comicidad apoyada en la torpeza de los caracteres, y que por tanto resulta mucho más sincera y reservada, a veces elegante, sin necesidad de desatender el estereotipo de comedia de campamento de verano familiar. Haciendo amigos reflexiona sin darnos cuenta sobre el concepto de convivencia y normalidad, siendo fundamentalmente una película de enredo protagonizada por dos personas "normales" pero profundamente "anormales", y deja en su inversión de expectativas una secuencia de parar las rotativas: la protagonizada por los Pantomima Full, o esa idea de fondo de «película alternativa» con la subtrama a lo Resacón en Las Vegas, otra variedad al fin y al cabo de la comedia popular universal.