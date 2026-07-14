¿Se acuerdan del remake de Pesadilla en Elm Street estrenado en 2010, en plena ola de nuevas versiones de clásicos del terror, que ofendió a los fans por la ausencia de Robert Englund, intérprete de Freddy Krueger? La respuesta normal sería, naturalmente, un rotundo no.

En todo caso, tendrán oportunidad de recordar el clásico de Wes Craven de 1984 en virtud del acuerdo de la nueva Paramount del magnate David Ellison con los herederos del director fallecido en 2015. Y es que, según informa The Hollywood Reporter, el estudio que ahora mismo se fusiona con Warner Bros "ha cerrado un acuerdo para adquirir los derechos estadounidenses del guion original de Pesadilla en Elm Street".

Se trataría, y aquí viene el truco, de una licencia obtenida tras negociar con la viuda de Wes Craven, Iya Labunka, y su hijo Jonathan Craven, que producirían la nueva película para la división de películas Paramount Primal, sello destinado a películas de menor presupuesto y, por tanto, ideal para este tipo de lanzamientos de terror.

Y esa licencia hace referencia únicamente al guion de la película original, no de las abundantes secuelas que provocó y que posicionaron al estudio New Line en el mapa de Hollywood, llegando a ganarse el apodo de 'la casa que Freddy construyó'. Precisamente en el equipo de productores del nuevo film figura Marc Toberoff, abogado convertido en productor y especialista en derechos de autor, que también intervino en el larguísimo litigio por los derechos de la saga Viernes 13, igualmente divididos entre varias partes (y que, tras más de quince años en silencio, se rearma ahora mismo para nuevas entregas, la primera una serie de televisión concebida a modo de precuela y titulada Crystal Lake).

La legislación permitió que los derechos de Pesadilla en Elm Street —o mejor dicho, del guion de la primera película— volviesen a la familia Craven, heredera del autor. Ocurrió en 2019, y no incluye los derechos internacionales de la saga que dio lugar a siete secuelas y un reinicio en 2010, una serie de televisión y gran cantidad de productos.

La frase clave del comunicado es, precisamente, que la nueva pieza estará 'ambientada en el universo de Pesadilla en Elm Street y basada en el guion original'. Todo lo demás, por tanto, sigue en manos de New Line y, por tanto, Warner Bros.

"Sabemos que Wes Craven estaría encantado de ver cómo el terror finalmente está ocupando el lugar que merece dentro del canon cultural. Estamos ansiosos por sentarnos todos juntos en una sala de cine oscura —la fogata de nuestros tiempos— mientras se despliega el siguiente capítulo de la historia de Pesadilla", asegura Iya Labunka en el comunicado. De modo que preparense para el regreso del hombre del saco: está todo firmado.