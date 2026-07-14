Sobre Sam Neill y esa tontería de que se van los mejores

La muerte de Sam Neill no nos deja huérfanos, pero a los hijos de los noventa nos ha dolido de verdad el navajazo en el lomo. Los ídolos de nuestra generación ya han reventado los audímetros y la película que protagonizaron está en fase de, ya me entienden, acumular víctimas hasta el inevitable final.

El caso de Neill, eso sí, llama la atención. Un tipo tan dotado para interpretar señores poco recomendables, con un saludable gusto por la locura y por pactar con el diablo, es el ídolo de toda la chiquillada que en su momento devoró (devoramos) Jurassic Park y sus secuelas. Que es, probablemente, el papel más luminoso y bonachón del habitualmente torturado actor de inquietante flequillo.

La pérdida viene después de que el actor se declarase libre de cáncer, un temible linfoma no Hodgkin, tras un duro tratamiento que incluía alguna técnica particularmente innovadora. El deceso, súbito e inesperado, no parece tener que ver con esa enfermedad. Lo cual añade un punto de absurdo particular, un pequeño plus de incertidumbre que no necesitábamos: morir tan pronto y por una causa presuntamente insignificante tras haber metido semejante monstruo en el armario. Decían en Parque Jurásico que la vida se abre camino, pero la muerte también tiene sus recursos.

Neill, que pudo ser el James Bond de la era Timothy Dalton (no se pierdan el vídeo del casting aquí mismo) no podía ser un mejor tipo en redes sociales. Deja como legado, además de su filmografía, una serie de entrañables e hilarantes vídeos con los animales de su granja en Nueva Zelanda, impregnados de respeto a los animales, surrealismo y una falta total de vergüenza ajena que serían la pesadilla de cualquier agente. Documentos que ganaron resonancia mundial con la pandemia, durante la que Neill tuvo a bien entretener al personal, y que nos presentan a un señor con un sentido de la ironía perfectamente desarrollado que, de postre, vivía lejos de Hollywood, en una enorme finca en Alexandra (Nueva Zelanda).

sam neill, thank you so much for always spreading positivity and blessing us with all of these silly videos during covid times ❤️ i'm gonna miss it so much pic.twitter.com/EjEVIHJXJA — nic (@grqntt) July 13, 2026

Allí el Caballero Británico elaboraba Pinot Noir en sus viñedos de la marca Two Paddocks, y se dedicaba a la crianza y disfrute de varias especies de animales que él mismo convirtió en personajes habituales de sus fábulas de Instagram. En su momento, algo igual de inesperado que el sueño de Alan Grant en Parque Jurasico III (Neill fue el único que conservó su reputación intacta tras aquello).

rest in peace, sam neill. i will never forget your silly videos and how inspiring your positivity were. thank you for making the world a better place, the world will never be the same without you. have fun with angelica 🐷 and charlie 🦆 up there ❤️ i miss you so much already. pic.twitter.com/K5PYPabYYQ — nic (@grqntt) July 13, 2026

Y ese es el medidor, al fin y al cabo, de quienes no tuvimos cerca a Sam Neill. No se pierdan la colección de hijos de perra que nos dejó en dos clásicos del terror de culto de los noventa, ambos —por cierto— morrocotudos fracasos de taquilla en su momento. Su doctor Maligno de la gran Horizonte Final (1997) y el detective racionalista de la no menos excelsa En la boca del miedo (1994) son dos joyas de horror lovecraftiano en las que, de alguna manera, Neill perdía la chaveta con dos personajes que permitían al amor mancillar las cualidades heroicas del cliché de "protagonista blanco masculino".

Y la presencia del actor en otros dos títulos de ese género, de desigual pelaje y fortuna pero indiscutible culto, como El Final de Damien (en efecto, él fue el Anticristo adulto) y La Posesión, de Zulawski, ambas de 1981, y que certifican su excelencia a la hora de incorporar figuras tóxicas como, también, en El Piano. Esas y otras cuantas, desde su intervención en la primera temporada de Peaky Blinders o su presencia en un thriller tan recordado como Calma Total, junto a Nicole Kidman, o también La caza del Octubre Rojo (donde casi le robaba la película a Sean Connery) son suficiente carta de presentación para cualquiera. Y, por si no lo hemos dicho, abracen un pato.

