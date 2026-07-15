Andy Serkis, intérprete del célebre Gollum de El Señor de los Anillos y también director de la próxima entrega cinematográfica de la saga, The Hunt for Gollum, ha sido acusado de falta de diversidad en el reparto de la película que ahora mismo se rueda. Y el actor y director británico ha confrontado los comentarios de manera directa.

Serkis ha respondido en la BBC británica a las críticas del reparto de la nueva película, en la que repiten en sus papeles habituales Elijah Wood, Lee Pace e Ian McKellen. Otras nuevas estrellas como Anya Taylor-Joy y Jamie Dornan se suman al elenco que empieza ahora el rodaje, del que el estudio Warner Bros difundió esta misma semana su primer teaser trailer.

The hunt is on. The Lord of the Rings: The Hunt for Gollum has officially started production. Only in theaters 17 December 2027. pic.twitter.com/AnDRFcnYSA — Warner Bros. (@warnerbros) July 14, 2026

Todos ellos, lo han adivinado, son blancos. Y esa falta de diversidad es la que está generando críticas, las mismas que llevaron a Amazon a hacer un verdadero "melting pot" de razas y culturas en el ya diverso catálogo de personajes de Tolkien en la serie Los Anillos de Poder (siendo igualmente criticada por ello).

Serkis echó mano de la propia obra de Tolkien para justificar la falta de elfos y hobbits "racializados" en el mundo de la Tierra Media: "La Comarca transmite esa sensación de ser un lugar muy, muy blanco", reconoció, pero añadió que "el propio Tolkien recibió una gran influencia de la mitología nórdica". También lo contextualizó dentro de la propia historia: "No les preocupa demasiado lo que sucede más allá de las fronteras de la Comarca, pero saben que no quieren que entre gente".

Andy Serkis on the "lack of diversity" in The Hunt for Gollum pic.twitter.com/dBTg0oBke2 — Tolkien World (@TolkienWorldG) July 14, 2026

De modo que, dijo Serkis, "no creemos que vayamos a hacer una versión políticamente correcta simplemente por hacer un casting para marcar casillas. Solo lo haremos cuando tenga sentido para la historia".

Aunque Serkis reconoció la falta de diversidad y que no ignorará las críticas "hasta cierto punto", ha zanjado la polémica de "marcar casillas" en una obra de fantasía como El Señor de los Anillos aludiendo a la fuente original, los escritos de Tolkien, y sus influencias literarias y culturales.

Una respuesta que, no hay duda, le granjeará nuevos comentarios y más animadversiones.