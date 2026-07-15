¿Quién está destruyendo Hollywood? Esta semana da muchas pistas

Nueva entrega sobre las novedades del sector cinematográfico y las series en el canal @LDcultura. El resumen de la actualidad incluye desde lanzamientos muy esperados hasta noticias lamentables dentro de la industria de Hollywood.

En primer lugar, se destaca el estreno de la versión en acción real de Vaiana, una decisión de Disney que llega con bastante rapidez tras la película original de animación. Este movimiento se produce tras el éxito en taquilla de la secuela animada, aunque se ha cuestionado la calidad de su historia, que en principio iba a ser una serie de Disney+. Este remake en imagen real es uno de los muchos proyectos del estudio, aunque se percibe un cierto declive en el interés general hacia estas adaptaciones, especialmente tras los resultados de películas como Blancanieves.

En el ámbito de las noticias negativas, se ha dado a conocer que el veterano actor Danny Glover padece la enfermedad de Alzheimer a sus 80 años. El diagnóstico, revelado recientemente, podría alejarlo definitivamente de las pantallas, comprometiendo su participación en proyectos futuros como la esperada quinta entrega de Arma Letal, que Mel Gibson tenía planeado dirigir.

Por otro lado, se destaca la noticia sobre la decisión de Sony de dejar de producir discos en formato físico para videojuegos. Esta medida, impulsada a través de PlayStation, marca un momento de transformación para el sector de los contenidos interactivos, empujando los modelos digitales y poniendo en jaque a las tradicionales tiendas de distribución física.

También se comenta la polémica en torno a la última película del controvertido director alemán Uwe Boll, titulada Citizen Vigilante y protagonizada por el polémico Armie Hammer. El filme se ha enfrentado a problemas de distribución en Alemania al no recibir la calificación por edades debido a su presunto contenido racista, una situación que ha provocado que Elon Musk se ofrezca a alojar la película en Twitter para darle difusión.

Adicionalmente, se lamenta la cancelación de la serie The Boroughs, una producción de ciencia ficción y misterio apadrinada por los hermanos Duffer (creadores de Stranger Things) que contaba con un reparto destacado liderado por Alfred Molina. A pesar de haber tenido una recepción favorable entre el público de Netflix, la serie no continuará tras una sola temporada.

Por último, se incluye una recomendación de la serie animada Sand Land, basada en la obra del creador de Dragon Ball, Akira Toriyama, y disponible en Disney+ desde 2024. González la describe como una excelente opción de ciencia ficción post-apocalíptica con un gran diseño de personajes y una factura técnica impecable.