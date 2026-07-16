'La Odisea' de Nolan: 250 millones para una cinta que no es una obra maestra

La esperada adaptación de Christopher Nolan sobre la obra de Homero, La Odisea, finalmente se estrena tras más de un año de rodaje y una inversión de más de 250 millones de dólares. La película ha sido rodada en formato de 70 milímetros y está adaptada para pantallas IMAX, lo que promete una experiencia visual inmersiva para los espectadores.

Aunque la historia del viaje de Ulises ha sido llevada al cine en varias ocasiones, la visión de Nolan se enfoca en una narración que abarca tanto el asalto a Troya como el regreso a Ítaca. Sin embargo, a pesar de las expectativas que suele generar el director británico, no considero esta película una obra maestra de su filmografía. Con una duración de más de tres horas, el metraje resulta en ocasiones reiterativo y denso.

El reparto de la cinta destaca por contar con figuras de primer nivel en el panorama de Hollywood. Matt Damon asume el papel principal como Ulises, acompañado por un elenco que incluye a Anne Hathaway interpretando a Penélope, además de la participación de Charlize Theron, Zendaya, Tom Holland y Robert Pattinson.

Este proyecto representa un esfuerzo de veinte años de desarrollo por parte del director, quien esperaba contar con la tecnología necesaria para plasmar los efectos visuales requeridos.

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