La saga de posesiones más famosa del cine regresa con una sexta entrega titulada Posesión Infernal: En Llamas. Esta franquicia, que se inició de forma humilde y con un presupuesto muy bajo en el año 1980 de la mano de Sam Raimi y su equipo de amigos, como Bruce Campbell, ha pasado por diversas fases a lo largo de las décadas, derivando a menudo hacia la comedia de terror.

Tras el reinicio que supuso la versión de 2013 de Fede Álvarez, el turno en la dirección pasa ahora al francés Sébastien Vaniček, conocido por su largometraje Vermin: La Plaga. Que sea un director galo el encargado de la cinta es significativo, ya que el filme adopta el estilo del nuevo terror francés surgido en la década de los 2000, caracterizado por un contenido social potente y escenas de gore extremo.

Posesión Infernal: En Llamas tiene un marcado carácter metafórico al abordar los malos tratos y el consentimiento dentro del entorno familiar, un tema profundo que diferencia esta entrega de las películas originales de Raimi. A nivel formal, la película recurre a una estética realista con efectos digitales, aunque cuando la trama se adentra en la fantasía y la violencia se vuelve mucho más dinámica y frenética.

A pesar de ser la entrega de mayor duración de la saga, la cinta cuenta con un excelente ritmo, destacando secuencias intensas de tensión y casquería que satisfarán a los seguidores del género. Asimismo, no prescinde de ciertos toques de humor negro que ayudan a aligerar la dureza de las situaciones mostradas, convirtiéndola en una experiencia redonda tanto para los fieles de la franquicia como para los nuevos espectadores.