Un cine de verano en plena plaza de Cibeles

Vuelve una nueva edición, y ya van once, de Cibeles de Cine, el prestigioso cine de verano que se celebra en la acogedora Galería de Cristal del edificio de CentroCentro, sede del Ayuntamiento de Madrid.

El director de esta iniciativa, Nacho Martínez Useros, repasa en esCine las claves del éxito de un evento que en su pasada edición superó los 45.000 espectadores. Con un espacio totalmente climatizado pero que cuenta con un espectacular techo de cristal que permite contemplar el cielo, la propuesta se consolida como uno de los planes estrella del periodo estival madrileño, ampliando sus fechas este año hasta el 10 de septiembre.

Cibeles de Cine.

El director destaca que la programación de Cibeles de Cine busca permanentemente un equilibrio entre el homenaje al cine clásico y de culto, y las producciones más recientes. La temporada comenzó con la proyección de Volver, de Pedro Almodóvar, coincidiendo con su vigésimo aniversario, y continuará con títulos contemporáneos como el esperado biopic de Michael Jackson o películas familiares de la talla de Super Mario Galaxy: La película.

Asimismo, los espectadores podrán disfrutar de una cuidada selección de películas de festivales internacionales y de los títulos más relevantes del panorama nacional durante todo el mes de agosto. Las proyecciones dan comienzo a las 22:00 horas, pero desde las 20:00 horas los asistentes pueden disfrutar de una completa zona de restauración con una atractiva oferta gastronómica y de ocio.

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