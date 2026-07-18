Cole Webley: "En el cine siempre vemos historias de madres, quería hacer una que sólo fuera el padre"

Un padre despierta a sus hijos al amanecer, les dice que cojan lo que salvarían en caso de incendio. Los monta en el coche y emprende un viaje por esas carreteras interminables del Medio Oeste norteamericano. Este es el inicio de Omaha, película norteamericana que supone el debut de Cole Webley.

El director, en una entrevista con esCine durante el Festival Internacional de Cine de Gijón, explica que se sintió atraído por el guion debido a su sencillez, pero sobre todo por la huella profunda y emocional que dejaba, abordando temas clave como la paternidad y la esperanza en el contexto de un viaje por carretera de una familia.

La película destaca por presentar la historia de un padre soltero, un enfoque menos común en el cine en comparación con las historias centradas en la figura materna. Aunque el relato se presenta de forma sencilla, contiene múltiples capas, incluyendo la perspectiva de la hija, Ella, en un viaje de crecimiento (coming of age) donde transita entre la juventud y la vida adulta.

El director comparte que, aunque inicialmente el guion se centraba más en la perspectiva de la hija, al trabajar con el actor John Magaro decidió darle más presencia a su personaje para conocer mejor al padre. Magaro realiza una interpretación compleja de un hombre roto que ha sufrido la pérdida de su esposa y enfrenta problemas económicos, un papel difícil que requiere de la empatía del espectador y que el actor logra transmitir con maestría. "El corazón del padre es puro pero está roto".

Asimismo, el director elogia el sobresaliente trabajo de los niños actores, en particular de Wyatt Solis, de solo seis años, y Molly Belle Wright, de nueve, de origen británico, quien tuvo que adoptar un acento americano. Destaca que la película se sostiene en gran medida gracias "a la espontaneidad y la actuación de los niños", un elemento que considera milagroso y fundamental para el desarrollo de la historia.

La película nos cuenta de forma inteligente y sin necesidad de subrayados el contexto de la historia. De esta forma, destaca la escena en la que el padre compra unas cometas a pesar de no tener dinero, un acto que inicialmente puede desconcertar al espectador pero que al concluir el filme se revela como un profundo acto de amor y sacrificio hacia sus hijos. El director expresa su deseo de que el público español acuda a los cines a disfrutar de esta película en pantalla grande para experimentar la empatía que late en el corazón de la historia.

Pincha en el audio para escuchar la entrevista completa en la que el director norteamericano hizo el esfuerzo de atendernos en español.