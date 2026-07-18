El angustioso rodaje de Zendaya con Nolan: a punto de morir congelada en Islandia

En las últimas semanas, el nombre de Zendaya se está prodigando en los medios de comunicación ante el estreno de La Odisea. Y odisea puede contarse la que padeció el primer día de rodaje de esta nueva versión de aquel lejano Ulises de la pantalla, basada en el programa griego de Homero, la gran epopeya cifrada hace ya más de 3.000 años.

Zendaya se encontraba en un paraje de Islandia aquella primera fecha en la que el director Christopher Nolan gritó: "¡Silencio! ¡Se rueda!". La actriz estaba nerviosa, temblando. Reinaba un intenso frío: lo sentía por el interior de todo su cuerpo. Le era difícil articular frase alguna del guion aprendido. La ganadora de un Emmy no tuvo más remedio que enfrentarse a la bajísima temperatura polar para interpretar las primeras escenas como la diosa griega Atenea. Estaba congelándose, a punto de desfallecer y tal vez sufrir una mortal parada cardiaca. El mentado realizador comprendió el angustioso momento que su protagonista estaba atravesando y, elevando su voz, gritó: "¡Corten!".

Una vez tranquilizada y atendida por un equipo médico, Zendaya comentó: "Me puse un poco nerviosa y, aunque tenía bien aprendida la parte de mi guion, tenía mi boca congelada, no me salía ni una palabra, no podía moverla siquiera. Solo articulaba un monosílabo: bla, bla, bla… ¡Qué vergüenza pasé, Dios mío!".

Christopher Nolan alaba a su protagonista: "Literalmente interpreta a una diosa, es un reto enorme. Se ha convertido en una verdadera estrella y, asimismo, en una actriz increíble".

Hace pocas semanas, ya con la película pendiente de su distribución y estreno, Zendaya se casó en la intimidad con Tom Holland. "No contaremos nada de la boda, salvo que estuvieron todos nuestros familiares", comentó ella. En plan luna de miel, la pareja pasó unos días en Madrid. Tom es Telémaco en La Odisea, el hijo de Odiseo, o Ulises si lo prefieren, encarnado por Matt Damon. Enamoradísimos, Zendaya nos decía sobre él: "Está increíble en esta y en otras películas, como en la última entrega de Spider-Man: un nuevo día, de próximo estreno también". Viven su juventud compartiendo amor y estrellato.