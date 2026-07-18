Ulises fue quien tuvo la idea del caballo de Troya, la forma con la que Agamenón consiguió burlar las murallas inexpugnables de la ciudad. Una vez dentro, asistió a la destrucción absoluta. Una aclaración: Ulises y Odiseo son la misma persona; en el mundo hispanohablante nos hemos referido al héroe tradicionalmente como Ulises; sin embargo, Christopher Nolan ha optado por Odiseo en su película La Odisea.

Nolan se embarca en una de sus producciones más ambiciosas al adaptar para la gran pantalla la célebre obra de Homero, La Odisea. Cuenta con un reparto estelar encabezado por Matt Damon en el papel de Odiseo, Anne Hathaway como Penélope, Tom Holland interpretando a Telémaco y Charlize Theron como Calipso.

La Odisea.

La adaptación destaca por su enfoque moderno al abordar las secuelas psicológicas de Odiseo tras combatir durante diez años en la Guerra de Troya, estableciendo un paralelismo con el estrés postraumático que sufren los soldados contemporáneos tras conflictos bélicos como las guerras de Irak o Afganistán. Odiseo 'prefiere' olvidar que fue su idea la que liquidó una civilización, la que hizo que dejara a buenos hombres atrás y sin enterrar. Y, lo más importante, es saber si está preparado para regresar a casa y mirar a los ojos a su mujer Penélope.

La película utiliza recursos como flashbacks para recrear los pasajes más icónicos del poema homérico, incluyendo el enfrentamiento con el cíclope Polifemo o los peligros de la bruja Circe y el monstruo Escila. Una de las novedades que impregna Nolan es darle mayor protagonismo del habitual a los viajes de Telémaco, hijo de Odiseo. Precisamente esas idas y venidas en el relato son lo que a veces hace un tanto tedioso y desigual el ritmo.

Con una duración de tres horas, destaca por su imponente apartado técnico, que promete postularse con fuerza para los premios Oscar. Desde el punto de vista técnico, la producción sobresale por haber sido rodada con cámaras IMAX, ofreciendo una experiencia visual inmersiva que destaca por el uso de efectos prácticos y escenarios reales por encima del CGI.

La Odisea.

La Odisea comienza con una de esas escenas icónicas que quedarán en la memoria, con un caballo de Troya anclado en la arena de la playa que recuerda a la escena de El planeta de los simios y la Estatua de la Libertad. Algunas polémicas surgidas por su reparto, como la elección de la actriz negra Lupita Nyong'o como Helena de Troya, pasan a un segundo plano por la impresionante producción de una película que ha costado 250 millones de dólares.

La mejor parte de la película es el último tercio, el del regreso de Odiseo a Ítaca para recuperar su trono y echar a los pretendientes de su esposa. Una gran cita cinematográfica que sin duda merece la pena ver en pantalla grande.

Cine carcelario

Entre el resto de estrenos destaca la película británica Hombres de acero, dirigida por Cal McMau. Esta obra de temática carcelaria se basa en sucesos reales, abordando problemáticas como la introducción de drogas mediante drones en los centros penitenciarios del Reino Unido y el hacinamiento que sufren los reclusos.

'Hombres de acero'.

La trama sigue a Taylor, un reo sumiso y adicto que está a punto de beneficiarse de la puesta en libertad temprana de presos con buen comportamiento, independientemente de su delito, para liberar espacio en las cárceles. Sueña con reencontrarse con su hijo. Todo cambia cuando llega un nuevo compañero de celda que pretende dominar el mercado de la droga en el interior de la cárcel. Entre ellos surge una especie de amistad. ¿Pero cuáles son las lealtades de cada uno?

El hombre abandonado, terror y carretera

Para los que prefieran comedia llega a los cines la española Ni contigo ni sin mí, dirigida por María Ruiz y protagonizada por Gorka Otxoa, Adrián Lastra y Manuela Vellés. La película arranca con tono humorístico al narrar la ruptura temporal de una pareja, pero evoluciona hacia una mezcla de drama y comedia que sorprende al espectador en su segunda mitad.

Entre el resto de estrenos encontramos Posesión infernal: en llamas, Omaha, El guardián, En el camino y La vida es Verdi.

Pincha en el audio para escuchar todos los detalles sin spoilers.