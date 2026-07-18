En esta entrega del podcast de cine de esRadio, los presentadores Juanma González y Dani Palacios se adentran en el análisis de una de las películas más comentadas del año, Obsession.

Con un presupuesto ajustado de menos de un millón de dólares, esta producción se ha convertido en el gran pelotazo del año, acumulando más de 400 millones en recaudación mundial tras su reciente estreno en streaming en Estados Unidos.

La trama sigue a Bear, un joven con escasas habilidades sociales y que arrastra una profunda tristeza en la casa de su recién fallecida abuela. Bear está perdidamente enamorado de su compañera de trabajo, Nikki, y no sabe cómo expresarle su amor.

Aconsejado por su amigo Ian de una manera no muy sincera, Bear decide usar un sauce de los deseos para pedir que Nikki se enamore de él. Para sorpresa de todos, el deseo se cumple, desencadenando una espiral donde Nikki, bajo el influjo del conjuro, pasa de ser ella misma a una versión obsesionada y dependiente de Bear.

Analizamos las distintas interpretaciones de la película y las teorías que circulan por internet, entre ellas la curiosa teoría del gato y la idea de que Nikki no está poseída por una persona sino por el propio sentimiento de Bear. Asimismo, destacan la riqueza de la cinematografía y los códigos de lenguaje visual inspirados en redes sociales como YouTube y TikTok, además de la excelente banda sonora de Rock Burwell que aporta una atmósfera de ensoñación al filme.

El filme también destaca por su metáfora sobre las relaciones tóxicas y la dependencia emocional, explorando el terror no solo desde lo sobrenatural, sino desde situaciones cotidianas. El podcast concluye recomendando la película, alabando el trabajo de los actores y destacando cómo ha conectado de manera especial con la generación Z, convirtiéndola en una de las sorpresas cinematográficas del año.