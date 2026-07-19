De soltero de oro a premio honorífico: George Clooney vuelve a Venecia junto a Amal

En la octogésima tercera edición del Festival Internacional de Cine de Venecia, que se celebrará entre el 2 y el 12 del próximo septiembre, el actor norteamericano George Clooney, nacionalizado francés hace un año, recibirá el León de Oro de Honor como reconocimiento a su amplia filmografía. El 27 de ese mes, George y Amal Alamuddin, su esposa, festejarán su duodécimo aniversario de boda, que tuvo lugar precisamente en la ciudad de los canales.

George Clooney nació hace sesenta y cinco años en el estado norteamericano de Kentucky. Su físico y su presencia en películas de éxito lo llevaron durante bastante tiempo a ser un permanente seductor. Ni él mismo podría contar cuántas mujeres pasaron por su lecho.

El caso es que en su adolescencia padeció la parálisis de Bell, que afectó a los músculos de una zona del rostro. Ya siendo un actor de fama, en 2005, rodando Syriana, sufrió una grave lesión en la columna vertebral, que le ha originado un dolor de espalda crónico.

Respecto a sus películas, Clooney se diversificó en papeles de acción, pero con su sentido del humor también destacó en el género de la comedia. De su filmografía, destacamos entre otras: La Delgada Línea Roja, Batman y Robin, Tres Reyes, La Tormenta Perfecta, Buenas Noches, Buena Suerte, Gravity, Ocean's Eleven y la última, del año pasado, Jay Kelly. Ha recibido los más importantes galardones cinematográficos: dos premios Oscar, cuatro Globos de Oro y un BAFTA.

Se casó por primera vez con la actriz Talia Balsam en 1989 y se divorció cuatro años después. "No estaba entonces preparado para el matrimonio", fue la respuesta que dio mucho tiempo después. Juró no volver a pasar por ese trance, pasando a ser el codiciado soltero de oro de Hollywood, por quien suspiraban muchísimas mujeres que veían entusiasmadas sus películas y series de televisión. El año 2008, en una entrevista en Esquire, declaró lo que sigue —no sabemos si en serio o en broma—: "Me he sometido a un lifting de mis testículos".

Dos colegas, Michelle Pfeiffer y Nicole Kidman, se apostaron cada una con él diez mil dólares a que sería padre antes de cumplir cuarenta años. Perdieron, mandándole el correspondiente talón bancario. Él les dobló la apuesta, proponiéndoles que no tendría descendencia hasta pasados los cincuenta.

Lo que mantenía es su aversión al matrimonio hasta que apareció en su vida una belleza sensacional, la libanesa nacionalizada británica y francesa Amal Alamuddin, abogada internacional de derechos humanos.

Su agente le previno de que iba a recibir en su residencia del Lago Como una visita inesperada de alguien que no conocía. Se encargó un amigo de acompañar a la atractiva Amal Alamuddin hasta donde vivía en soledad el galán cinematográfico. Ni qué decir tiene que este se quedó absorto contemplándola.

"Salíamos en secreto", ha recordado Amal Alamuddin, "y en Londres, en mi apartamento, era el sitio más frecuente para nuestros encuentros".

George Clooney fue cambiando de idea sobre aquello de que no volvería a casarse ni estando borracho. Una noche, cenando con una música suave y romántica, sacó del bolsillo de su americana un estuche que contenía una sortija de pedida. Amal no se inmutó; agradeció el regalo pero calló ante la petición de boda del actor. Habían transcurrido seis meses y ella no consideraba todavía el tiempo suficiente para conocerse.

De pronto, George Clooney, despojado de todo orgullo masculino, hincó sus rodillas en el suelo mientras, juntando sus manos, seguía con su cantinela de boda. Amal, imperturbable. Hasta que, transcurridos unos minutos, él le imploró: "Cariño, mi cadera se está resintiendo...". Y entonces ella cedió, besándolo apasionadamente.

Contrajeron matrimonio en Venecia en aquel 2014. Desde entonces no se han separado, salvo por motivos profesionales de uno y otra. Son padres de Alexander y Ella, gemelos. George Clooney renunció para siempre a sus conquistas del pasado.

Ambos, con la cláusula de separación de bienes, están forrados: el actor con un patrimonio estimado en quinientos millones de dólares y el de la abogada, solo de cincuenta millones.