Un altivo intelectual de la burguesía parisina considera que todo su entorno está empeñado en no dejarle escribir su nuevo, y más ambicioso hasta la fecha, libro. Su exmujer, su hija, sus amigos… no paran de llamarle por teléfono. Por eso decide contratar a un imitador de voces para que le suplante y de esta forma él pueda dedicarse en exclusiva a escribir encerrado en su despacho.

Esta es la premisa de El amigo inesperado, comedia francesa que sabe equilibrar los momentos divertidos con los emotivos. ¿Qué sucede si el imitador resulta más entrañable para todos que el original? La directora Fabienne Godet se sumerge en una trama tan disparatada como perspicaz. La propuesta destaca por su agudeza a la hora de retratar las tensiones de la sociedad contemporánea con una elegante ligereza.

'El amigo inesperado'.

El gran acierto de la película, que este fin de semana estrena Movistar Plus, radica en su química interpretativa: Salif Cissé en el papel del imitador cuyo destino cambia de forma radical cuando es contratado por el escritor, al que da vida el veterano Denis Podalydès.

La cinta funciona como una suerte de cuento moral donde el poder no reside en la riqueza material, sino en la capacidad de dominar el lenguaje y los códigos verbales de la élite. El amigo inesperado consigue mantener en vilo al espectador gracias a un ritmo ágil y a un inteligente guion que evita caer en el moralismo fácil, prefiriendo la ironía fina y el equívoco clásico del vodevil adaptado a los tiempos modernos. En definitiva, El amigo inesperado es una comedia de enredo con corazón.

Las odiseas del cine español

Coincidiendo con el estreno de la película del director Christopher Nolan, la plataforma FlixOlé ha diseñado una colección especial titulada Odiseas viajeras. En ella se agrupan producciones nacionales que rinden homenaje a la clásica obra de Homero. Entre los títulos sugeridos destaca especialmente El viaje a ninguna parte, una auténtica joya de nuestra cinematografía, así como Pídele cuentas al Rey.

Por su parte, la plataforma Netflix presenta novedades como Heartstopper para siempre, la esperada continuación de la exitosa serie; la alemana 23.000 vidas y la producción indonesia Yo antes de ser yo, que retrata las complejas relaciones paternofiliales.

Prime Video por su parte ofrece propuestas variadas que incluyen la comedia de acción francesa Coca Chicas: Atrapadas en el Caribe, el drama estadounidense La voluntad de Dios y la cinta australiana de acción y suspense The Surfer, protagonizada por Nicolas Cage. Disney+ estrena la película de aventuras y fantasía Los descendientes: Viaje al mundo oscuro, que continúa expandiendo el universo de esta popular saga.

Pincha en el audio para escuchar todos los detalles.