¿Fue el año 1996 el mejor de la historia del cine? La alucinante lista 30 años después

Repasamos las películas más relevantes de 1996 que cumplen 30 años en un vídeo donde se destacan producciones clave como La Roca y Fargo, además de debatir sobre su impacto en taquilla y su recepción por parte del público español en aquella época. Juanma González y Dani Palacios se entregan a lo que mejor saben hacer: repasar películas que ya han pasado de moda pero, en realidad, todavía no encajan en la categoría de clásicos.

Se comentan otros títulos icónicos del año, incluyendo Pánico en el Túnel, Memoria Letal, Trainspotting y la primera entrega de la saga Misión Imposible dirigida por Brian de Palma. La conversación también abarca éxitos comerciales masivos como Independence Day y Twister, resaltando el uso revolucionario de los efectos especiales por computadora.

Y es que eran, sin duda, otros tiempos, y quizá no particularmente mejores, pero sí unos donde las salas de cine no tenían los problemas de aforo de la actualidad. Sin la competencia de las plataformas de streaming o los modos de entretenimiento vinculados a internet como Youtube y las redes sociales, el público todavía podía refugiarse de manera masiva en las salas.

Asimismo, se repasan películas de culto y de directores de renombre como Agárrame esos Fantasmas de Peter Jackson y Abierto hasta el Amanecer de Robert Rodríguez. El resumen cierra con menciones a comedias y dramas de gran éxito como Jerry Maguire y Scream de Wes Craven, que revitalizó el género de terror en los noventa.

Recuerda que puedes escuchar a Dani y Juanma en el podcast de cine, Par-Impar, de esRadio, donde dedican cada programa a títulos de similar estirpe junto a invitados destacados.