En una semana marcada por el fenómeno de taquilla de Christopher Nolan, el cine ofrece otras alternativas interesantes para aquellos que busquen algo diferente. La mejor opción es Hombres de acero, una película británica que se adentra en el siempre atractivo subgénero del cine carcelario de manera cruda y con un estilo que en ocasiones roza el formato documental.

La cinta, dirigida con una notable puesta en escena realista, retrata de manera fiel la vida en una prisión del Reino Unido donde se implanta una nueva directiva: otorgar la libertad condicional anticipada a los presos que muestren un buen comportamiento, independientemente de la gravedad de sus delitos. El protagonista de Hombres de acero, un hombre que ha cumplido una larga condena por un delito grave, está cerca de acogerse a esta medida para reunirse con su hijo adolescente, a quien no ve desde que era un bebé.

'Hombres de acero'

Sin embargo, su plan se desestabiliza con la llegada de un nuevo compañero de celda con vínculos en el crimen organizado que busca hacerse con el control del tráfico de drogas dentro del penal. La película destaca por su veracidad, retratando cómo el contrabando de narcóticos, las mafias y la violencia definen el día a día tras los muros.

Un elemento muy real reflejado en el filme es el uso de drones para introducir contrabando en las prisiones, desde móviles hasta sustancias prohibidas. Los reclusos graban con estos teléfonos las peleas y agresiones que ocurren dentro para luego subirlas a plataformas como TikTok, un fenómeno actual que la película integra usando planos verticales.

El filme evita caer en los clichés de buenos contra malos, presentando en su lugar personajes con claroscuros morales que desafían la comodidad del espectador. El reparto está encabezado por Tom Blyth, quien realiza una sólida interpretación alejada de sus papeles habituales, y David Jonsson, que encarna al recluso que está a punto de conseguir su libertad.

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