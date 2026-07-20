Sandra Bullock regresa al cine tras la muerte por ELA de su pareja

Si en el cine Sandra Bullock se consagró como una excelente actriz de comedia, con su fotogenia, belleza y profusión de simpáticos mohines, la vida le ha sido menos afortunada: su marido la maltrató, y cuando encontró al que fue su primer amor, lo perdió por contraer una enfermedad incurable. Ha estado retirada desde esa tragedia ocurrida hace dos años y trata de recuperar parte de su popularidad perdida al tiempo que desea encontrar la estabilidad emocional cuidando de sus dos hijos de color adoptados. Es una maravillosa mujer entregada a los demás.

Sandra Bullock nació el 26 de julio hace sesenta y dos años en el estado norteamericano de Virginia. Entre 2005 y 2010 estuvo casada con Jesse G. James. Un individuo que la maltrató, traicionándola con otra mujer y humillándola públicamente. Todo empeoró psicológicamente para Sandra cuando su ginecólogo le informó de que nunca podría ser madre.

Su reacción fue la siguiente: se dirigió en 2010 a un orfanato, y eligió a un niño negro, Louis, y a una niña, también morenita, Laila, que adoptó. Aquel ha cumplido 16 años y cuatro menos esta última. Los encargados de esa institución sugirieron a la actriz que por qué no elegía a dos niños blancos. Y ella respondió que sentía la necesidad de hacerlo a su manera, enterada de que Louis había sido abandonado por sus padres. Y adoptó una niña para que no se sintiera solo. "Ellos fueron los que me salvaron a mí, no al revés".

Transcurría 2015 cuando para la fiesta del quinto cumpleaños del pequeño Louis contrató los servicios de un fotógrafo, exmodelo, llamado Bryan Randall. Resultó que éste y Sandra Bullock simpatizaron durante aquella tarde. Al punto de que en poco tiempo ya vivían juntos con los chicos y una niña de él de una anterior relación.

Todo iba como la seda en aquella pareja, pero la enfermedad que Bryan comenzó a padecer echó por tierra cuantos proyectos de futuro albergaban: la esclerosis lateral amiotrófica, conocida como ELA. Sandra se entregó en cuerpo y alma a cuidarlo. Hasta el final, puesto que se trataba de una enfermedad incurable, como se sabe. No se casaron, como equivocadamente figura en algunas biografías publicadas.

Sandra acusó aquel golpe del destino y ha permanecido desde el 5 de agosto de 2023, cuando él murió, retirada de toda actividad artística, que ahora recobra. En septiembre tiene previsto el rodaje de la secuela de Prácticamente magia, junto a Nicole Kidman, en los papeles de las hermanas Owens. Es la secuela de la película que ambas protagonizaron hace veintiocho años. Además, Sandra Bullock tiene pendiente otra película con Keanu Reeves, comedia romántica, todavía sin título definitivo. Nada como reanudar su profesión vocacional para ir mitigando sus desdichas sentimentales.