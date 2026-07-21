De 'Carrie' a 'Tesis': Sitges rinde tributo a los grandes clásicos del cine fantástico

El 50.º aniversario de Carrie, el clásico de Brian De Palma, marcará el rumbo de la 59.ª edición del Festival de Sitges, que volverá a combinar el gusto por la cinefilia con una amplia selección de estrenos internacionales de ciencia ficción, terror y fantástico.

La inolvidable imagen de Sissy Spacek cubierta de sangre en el baile de graduación protagoniza el cartel oficial de un certamen que se celebrará del 8 al 18 de octubre. Este lunes, la directora de la cita, Mónica García, y su director artístico, Ángel Sala, han desvelado un primer avance de la programación.

"Carrie es un clásico de Brian De Palma, una película fundamental", ha señalado Sala, que también ha destacado otro aniversario imprescindible para el fantástico español: ¿Quién puede matar a un niño?, de Narciso Ibáñez Serrador. Ambas películas podrán verse en nuevas restauraciones en 4K.

El homenaje a la obra de Stephen King tendrá además una curiosa prolongación, ya que el festival proyectará tanto la película original de 1976 como la nueva adaptación dirigida por Mike Flanagan, una de las grandes apuestas del terror para 2026.

Sala recordó que los bailes de graduación, los poderes psíquicos y la violencia de Carrie anticiparon buena parte del cine de terror de los años ochenta.

El festival también celebrará el 30.º aniversario de Tesis, con el estreno de una restauración supervisada por Alejandro Amenábar, que participará además en un encuentro con el público. Un film que anunció toda una nueva generación de cineastas jóvenes españoles con una visión nueva del cine comercial y que consiguieron recuperar el puro género en las multisalas de la época.

Otra de las restauraciones más esperadas será la de Scanners (1981), de David Cronenberg, referente absoluto del body horror. La nueva versión remasterizada permitirá redescubrir en 4K algunas de las secuencias más icónicas de la historia del cine de terror.

El avance de programación incluye igualmente The Devils (1971), de Ken Russell, una controvertida obra sobre obsesión, corrupción, poder político y brujería en la Francia del siglo XVII, protagonizada por Oliver Reed y Vanessa Redgrave.

El auge del terror bíblico

Una de las tendencias que marcarán la programación de este año será el llamado terror bíblico, un subgénero que ha ganado fuerza en los últimos años tanto en el cine como en otras manifestaciones culturales.

Entre los títulos confirmados figuran Leviticus, de Adrian Chiarella, centrada en los poderes sobrenaturales y el fanatismo religioso; The Carpenter's Son, de Lotfy Nathan y protagonizada por Nicolas Cage; y Karma, la nueva película de Guillaume Canet, con Marion Cotillard, que aborda el universo de las sectas religiosas.

La programación también contará con Sanguine, presentada por Marion Le Corroller en el Festival de Cannes y heredera del denominado "terror hospitalario" popularizado por La sustancia; Hungry, de James Nunn, sobre un hipopótamo que se rebela contra los turistas de un safari; y la comedia negra DRAG, protagonizada por Ricky Ullman, Greg Yagolnitzer y Lucy DeVito, hija del actor Danny DeVito.

Producción española y cine asiático

Entre las producciones españolas destaca The End of It, de María Martínez Bayona, que sigue a una mujer de 250 años que, tras siglos de existencia, comienza a plantearse si merece la pena seguir siendo inmortal.

También podrá verse Apocalipsis Z: Parte 2, de Carles Torrens, que retoma el universo zombi imaginando que los últimos supervivientes europeos se encuentran refugiados en las Islas Canarias y deben ser rescatados.

Los muertos vivientes volverán además de la mano de Colony, la nueva película del surcoreano Yeon Sang-ho, director de Tren a Busan, uno de los grandes nombres del fantástico asiático contemporáneo.

Precisamente Asia volverá a tener un peso destacado en la programación con Ghost in the Cell, de Joko Anwar; Salmokj: Whispering Water, de Lee Sang-min; y The Eyes, de Yeom Ji-ho, una nueva adaptación surcoreana de la película española Los ojos de Julia.