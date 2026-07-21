Muere a los 18 años la actriz Kaylee Hottle, conocida por sus papeles en la saga de Godzilla y Kong

La joven intérprete estadounidense Kaylee Hottle ha fallecido este martes a causa de un grave accidente de tráfico ocurrido en la ciudad de Frederick, en el estado de Maryland. La artista, que había alcanzado la fama internacional gracias a su participación en la taquillera franquicia cinematográfica de Godzilla x Kong, tenía tan solo 18 años en el momento del fatal siniestro, lo que ha generado una profunda conmoción en la industria del entretenimiento.

La trágica noticia fue comunicada en un primer momento por su progenitor, Joshua Hottle, a través de una retransmisión en directo en la popular plataforma Facebook. Durante su intervención, el padre de la joven utilizó el lenguaje de signos americano para informar a sus allegados y seguidores del fatal suceso. Posteriormente, en unas declaraciones concedidas al portal estadounidense TMZ, confirmó que se encontraba viajando en avión desde el estado de Texas hacia Maryland para poder hacerse cargo de los restos mortales de su hija.

Tanto la actriz como su padre son sordos y provienen de una familia en la que esta condición se ha transmitido durante varias generaciones, un aspecto que siempre había marcado positivamente el compromiso de la artista con la integración. En este sentido, la Escuela para Sordos de Texas, institución académica en la que la joven cursaba su último año de estudios, también ha emitido un comunicado oficial a través de sus perfiles públicos para lamentar la pérdida de una de sus alumnas más destacadas.

"Con profunda tristeza compartimos la desgarradora noticia de que una de nuestras alumnas de último curso, Kaylee Hottle, falleció trágicamente ayer en un accidente", reza el escrito publicado por el centro educativo. Desde la institución han precisado que, por el momento, la información oficial disponible sobre el siniestro vial es "muy escasa". Por ello, han querido hacer un llamamiento público para pedir "respeto a la privacidad de la familia" en estos momentos tan delicados y han instado a evitar "compartir o especular sobre las circunstancias" que rodean a la tragedia.

En el ámbito profesional, el salto a la fama de la joven llegó al interpretar a Jia, una niña huérfana sorda que lograba establecer un vínculo muy especial con el simio gigante Kong. En la ficción, ambos personajes conseguían comunicarse de manera fluida a través de la lengua de signos. Este tierno personaje, que en la trama es acogido bajo la protección de la doctora Ilene Andrews —interpretada por la veterana actriz Rebecca Hall—, debutó en la gran pantalla en el exitoso filme de 2021 Godzilla vs. Kong, ganándose rápidamente el cariño del gran público y de la crítica especializada.

Tras el éxito de su primera incursión, retomó su aplaudido papel en el año 2024 para participar en la secuela de la saga, titulada Godzilla y Kong: El nuevo imperio, un trabajo que le valió una prestigiosa nominación al Premio Saturn en la categoría de mejor interpretación de una actriz joven. Más allá de su periplo en la gran pantalla, la actriz, nacida en Atlanta el 1 de mayo de 2007, comenzó su andadura frente a las cámaras protagonizando anuncios para promover el apoyo a la comunidad sorda, y llegó a participar en un episodio de la conocida serie televisiva Magnum P.I. en el año 2021.