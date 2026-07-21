El Consejo de Ministros ha aprobado el nuevo Estatuto del Artista, una reforma largamente reclamada por el sector que actualiza la regulación laboral de artistas, técnicos y personal auxiliar de las artes escénicas, audiovisuales y musicales.

Así lo ha anunciado en la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros la vicepresidenta segunda y ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, que ha asegurado que el texto supone "la gran reforma laboral de la gente de la cultura" y sustituye una regulación "vieja" de 1985 con referencias a las "antiguas reglamentaciones y ordenanzas del franquismo".

El mismo día en que el cantante Julio Iglesias denunciaba a la vicepresidenta por difamación en el Tribunal Supremo, Díaz -entre tibias críticas al caso de corrupción que rodea a José Luis Rodríguez Zapatero- insistió en una norma pedida por el sector desde hace largo tiempo.

"Cambiamos el concepto franquista de espectáculo público y lo adecuamos al siglo XXI. Está regulado el streaming o Youtube. Es una norma que no solo abraza a las élites culturales, sino que horizontaliza el trabajo de la cultura en un sentido extenso", ha afirmado Díaz.

La norma reconoce como tiempo de trabajo actividades como los ensayos, la preproducción, la posproducción y la promoción, mejora la transparencia salarial, incorpora derechos relacionados con la propiedad intelectual, la imagen y los derechos digitales, y regula por primera vez la participación de menores en actividades artísticas con una normativa unificada para todo el país.

Llega el "coordinador de intimidad"

De manera obligatoria, impone la figura de un coordinador de intimidad para las escenas íntimas o sexuales en series o películas de cine y televisión, con el objeto de garantizar el consentimiento y prevenir situaciones de acoso. En el caso de que participen menores, se velará de manera aún más intensa por su protección frente a posibles situaciones de abuso o violencia.

"Regulamos la materia de acosos sexuales en el trabajo. Como saben ustedes, los que son de mi edad seguro y de nuestros padres, en El último tango en París lo que presenciamos fue una violación en directo. Esto se ha acabado en las relaciones laborales de la cultura y hacemos una regulación específica que adecúa a la intermitencia, la escasa duración de esta relación laboral. Rapidez y el tiempo en que se acomete, en cine y música. Podemos dar nombres pero no es el momento".

En suma, a partir de ahora, "para grabar imágenes de contenido íntimo o sexual debe haber una persona especializada en mediación de estas características por ley en España".

Sin límites a la IA

En una nota conjunta, CCOO, UGT, UAA y Conarte (Confederación de Artistas Trabajadores del Espectáculo) han mostrado su satisfacción por la entrada en vigor de esta norma, pero lamentan que por una "cuestión formal" no se haya puesto límites al uso de la IA al considerar que "esta tecnología pone al sector cultural ante un riesgo existencial, pero, sobre todo, sitúa a las personas trabajadoras en una posición claramente vulnerable".

Según los sindicatos, se "ha perdido una oportunidad y esto deja en manos de la negociación individual cualquier cuestión sobre los usos de la inteligencia artificial generativa" por lo que avanzan que van a seguir trabajando "para conseguir límites a estas tecnologías con las herramientas disponibles".

El texto también pretendía reforzar la protección frente al uso de la inteligencia artificial sobre la imagen, la voz y la interpretación de los artistas, aunque finalmente deja fuera esa regulación al requerir una ley orgánica al afectar a derechos fundamentales. Según el Gobierno, la reforma beneficiará a unas 771.000 personas vinculadas al sector cultural.



