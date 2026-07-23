Bardem, Penélope Cruz, Pattinson o los Gallagher entre las pocas estrellas de la 83 Mostra

Javier Bardem, Penélope Cruz, Robert Pattinson, Al Pacino, Russell Crowe o Kate Mara y Rooney Mara están entre las pocas estrellas cinematográficas que pasarán este año por la alfombra roja de la 83.ª edición del Festival de Venecia, aunque serán sin duda los hermanos Gallagher los que acapararán toda la atención en su prometida asistencia a la Mostra.

Liam Gallagher y Noel Gallagher, los líderes de Oasis, han prometido que estarán en el Lido veneciano para presentar el documental Oasis: Don't Look Back in Anger, de Dylan Southern y Will Lovelace, en el apartado de filmes de no ficción fuera de concurso de la sección Venice Open, anunció este jueves el director de la Mostra, Alberto Barbera.

Y en lo que se refiere a estrellas puramente cinematográficas destaca el elenco de Bunker, del francés Florian Zeller, que llevará a competición una cinta que cuenta con Bardem, Cruz, Stephen Graham, Paul Dano y Patrick Schwarzenegger.

También cuenta con nombres conocidos Wild Horse Nine, el nuevo trabajo de Martin McDonagh. Nada menos que John Malkovich, Sam Rockwell, Steve Buscemi, Tom Waits o Parker Posey.

Mientras que en Company, de Casey Affleck, participa el veterano Nick Nolte, además de Ben Mendelsohn y los dos hijos del director, Atticus e Indiana.

Las hermanas Mara, Kate Mara y Rooney Mara, protagonizan Bucking Fastard, de Werner Herzog, en la que también están Orlando Bloom y Domhnall Gleeson, muy popular desde que hizo de malo en las últimas entregas de Star Wars.

Y otro rostro conocido, el del británico Robert Pattinson, podría pasear por la alfombra roja de Venecia para presentar Primetime, de Lance Oppenheim, también en la competición por el León de Oro.

Fuera de competición se verá a Kiefer Sutherland y Al Pacino, protagonistas de Father Joe, así como al italiano Toni Servillo protagonista de Scherzetto, de Mario Martone.

Russell Crowe llegará como director de un filme autobiográfico, What Love Builds, que se centra en su faceta de actor pero también de músico.

Y Ellen Burstyn, que recibirá uno de los Leones de Oro de honor de esta edición, protagoniza Flesh Impact, de Maggie Gyllenhaal —presidenta del jurado de la competición oficial—, un filme sobre Marilyn Monroe en cuyo reparto están además Dakota Johnson y Peter Sarsgaard.

El segundo León de Oro será para George Clooney, una presencia habitual en Venecia y que protagonizará, sin duda, una de las alfombras rojas más esperadas de la edición. EFE

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