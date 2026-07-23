De no querer hijos a despertar con tres: la comedia española ideal para este verano

Esta semana os quiero recomendar la comedia española Tres de más, una opción ideal para la época estival. El verano es una época propicia para las risas y el entretenimiento en las salas de cine, una estrategia de distribución que ha consolidado con gran éxito Santiago Segura con su conocida saga familiar Padre no hay más que uno, logrando excelentes cifras en los meses de julio.

La película Tres de más es un remake de una producción italiana que adapta la historia original cambiando algunos detalles, como las profesiones de los protagonistas. La cinta combina momentos de enredo y humor con pasajes más tiernos y emotivos. Al frente del reparto se sitúa la pareja formada por Kira Miró y Salva Reina, quienes demuestran una excelente química en pantalla y un gran dominio del registro cómico, sin olvidar su solvencia en papeles dramáticos.

'Tres de más'.

La trama presenta a una pareja feliz y sin ataduras que disfruta de su soltería y de su vida profesional sin intención alguna de tener descendencia. Sin embargo, debido a una misteriosa maldición, se despiertan una mañana descubriendo que tienen tres hijos en casa que les llaman papá y mamá. A partir de ese momento, se inicia un divertido y acelerado aprendizaje sobre la paternidad y las responsabilidades que conlleva.

Con un elenco infantil muy bien seleccionado y una duración estándar de unos noventa minutos, se trata de una propuesta muy recomendable para disfrutar en familia.

Pincha en el vídeo para descubrir todos los detalles.