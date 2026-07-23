Las baladas románticas que marcaron el cine de acción de los 80 y 90

En este nuevo vídeo de cine de @LDCultura, Juanma González analiza un fenómeno recurrente y fascinante del cine de acción de los ochenta y noventa: la inclusión de baladas románticas y lentas en los títulos de crédito de películas caracterizadas por su violencia, testosterona y tono belicoso. Este contraste, muy influenciado por la estética de la televisión musical de la época, dio pie a algunas de las canciones más memorables de la historia del cine.

La primera de la lista es la mítica 'Take My Breath Away', interpretada por el grupo estadounidense Berlin con la inestimable producción de Giorgio Moroder. Este tema sirvió de acompañamiento romántico para la célebre película Top Gun (1986), el largometraje de aviación que catapultó a la fama a un joven Tom Cruise y cuyo éxito musical terminó por definir y, en cierto modo, eclipsar la carrera de la propia banda.

En segundo lugar, se destaca el gran éxito 'Kiss from a Rose' del cantante británico Seal. Aunque la canción formaba parte de su segundo álbum de estudio, los productores cinematográficos decidieron incluirla de forma muy acertada en la banda sonora de Batman Forever (1995). El tema, que le valió varios premios Grammy al artista, suavizó el tono de la cinta dirigida por Joel Schumacher y protagonizada por Val Kilmer.

La tercera propuesta viaja hasta el año 1998 con la archiconocida balada 'I Don't Want to Miss a Thing' de la banda de rock Aerosmith. Compuesta por Diane Warren, la canción ilustró el romance juvenil en medio de la catástrofe espacial de Armageddon, la superproducción dirigida por Michael Bay y protagonizada por Bruce Willis y Ben Affleck que arrasó en la taquilla mundial.

La cuarta canción reseñada es 'How Do I Live', también de la factoría de la compositora Diane Warren. Este emotivo tema musical contrastó drásticamente con la adrenalina y violencia desatada en Con Air (1997), el célebre thriller de acción sobre convictos aéreos protagonizado por Nicolas Cage, donde la música acompañaba los momentos familiares del protagonista.

Para cerrar la selección, González rescata 'Take Me Home', un dueto interpretado por Joe Cocker y Bekka Bramlett. La canción cerraba la película Volar por los Aires (1994), una cinta de suspense y terrorismo con Jeff Bridges y Tommy Lee Jones que, a pesar de no gozar del éxito de taquilla esperado, contó con una sobresaliente banda sonora de toques irlandeses.

Este repaso de grandes temas y anécdotas de bandas sonoras también ha sido objeto de debate en el programa radiofónico de la casa Prohibido Contar Ovejas, emitido en esRadio, donde el autor comparte habitualmente sus filias y análisis sobre la música y el séptimo arte.