Tom Cruise ya tiene director para la secuela de 'Días de trueno'

Hace dos años desde que Paramount comenzó las negociaciones con Tom Cruise para sacar adelante una secuela de Días de trueno, la mítica película de los 90 en la que el actor da vida a un temerario piloto de carreras. Ahora, el estudio tiene en su punto de mira a Jonathan Levine para que tome el testigo de Tony Scott como director de la película.

Según informa The Hollywood Reporter, Paramount se encuentra en negociaciones con Levine para que se una al proyecto, que contará con el regreso de Cruise y del productor Jerry Bruckheimer.

El realizador de películas como 50/50, Memorias de un zombie adolescente o Casi imposible tiene pendiente el estreno de Mr. Irrelevant, biopic en el que David Corenswet dará vida al jugador de rugby John Tuggle y que, al parecer, podría ser una de las grandes apuestas de Paramount para este año dada la buena acogida que está recibiendo tras los primeros pases de prueba.

Además, Levine ha trabajado como director en la serie Nine Perfect Strangers protagonizada por Nicole Kidman, quien precisamente comparte reparto con Cruise en la película original de Días de trueno.

El libreto de la secuela corre a cargo de Will Staples, que ha trabajado como guionista en largometrajes, como en la cinta protagonizada por Michael B. Jordan Sin remordimientos, y también en videojuegos, como en Call of Duty 3: Modern Warfare.

Por el momento, Cruise se encuentra en plena promoción de Digger, que verá la luz en cines el 2 de octubre pero, al parecer, la segunda parte de Días de trueno será el próximo proyecto en la agenda del actor.

Paramount comenzó las negociaciones con Tom Cruise para la secuela en 2024. Desde entonces, no se supo nada más acerca del proyecto hasta que Bruckheimer, productor de la cinta original, lo mencionara en la gira de promoción de F1: La película, que también produjo.

Estrenada en 1990, Días de trueno supuso el reencuentro entre Cruise y Tony Scott, director de Top Gun. En la película, el actor interpreta a Cole Trickle, un piloto estrella de la Nascar. Completan el reparto, junto a Cruise y Kidman, Robert Duvall, Cary Elwes o Randy Quaid, entre otros.