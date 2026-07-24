¿Se acuerdan, por casualidad, de El sueño del mono loco? Un thriller de finales de los ochenta, dirigido por Fernando Trueba, ambientado en París y protagonizado por el norteamericano Jeff Goldblum. O, quizá, Beltenebros de Pilar Miró, con Terence Stamp en una trama de investigación y espionaje en la posguerra. A todas ellas recuerda, por razones evidentes, esta El anfitrión, una coproducción entre varios países europeos ambientada en Grecia, protagonizada por Willem Dafoe y Emma Suárez y dirigida por el español Miguel Ángel Jiménez, que ya propuso un film con esa misma factura con Una ventana al mar.

El film, basado en la novela de Panos Karnezis, funciona como una suerte de variante capitalista de El gatopardo en la que un magnate griego celebra el cumpleaños de su hija en su isla privada, a la que acuden otros millonarios, políticos de la dictadura española y otros insidiosos personajes representativos de la geopolítica de mediados de los 70, cuando se ambienta el film.

Con una puesta en escena brillante y Willem Dafoe al 100 por cien de sus capacidades, que son muchas, el film presume demasiado y demasiado pronto de ser inclasificable. Un film demasiado abierto a subtramas e ideas que parece escaparse al espectador todo el tiempo, pero que al final termina apoyándose demasiado en un esquivo psicodrama demasiado televisivo. La puesta en escena de Jiménez está, sin embargo, convencida de lo contrario y resulta exquisita, elegante, pero a la vez paladeando con demasiada satisfacción esta confusión que a mitad de metraje ya pasa factura.

Drama, thriller y comedia negra se alían en un retrato de los nuevos tiempos capitalistas, o quizá en los últimos coletazos del régimen anterior, sin que la parodia de Onassis acabe de fructificar. Una decadencia, en todo caso, que encuentra en la luz mediterránea y sus actores la mejor arma: Willem Dafoe y Emma Suárez se pasean, entre otros, por un show que en ocasiones parece un escenario teatral, y todos ellos están solventes. Pero el film deja demasiado en el aire subtramas estimulantes como el soterrado ¿enamoramiento? de Timoleón (Dafoe) de su hija Sofía (Victoria Carmen Sonne, de La chica de la aguja), un elemento que uno cree ver entre tanto desfile de vanidades, pero que se queda con ganas de explorar. Al final, la reivindicable extrañeza entre tanta mediocridad de streaming de un producto a caballo de tantos países como El anfitrión se acaba perdiendo.