Con la inminente llegada del mes de agosto, las pantallas de cine reciben una propuesta que bien podría funcionar como una drástica dieta, eliminando las ganas de comer del espectador durante sus dos horas de metraje. Se trata de Insaciable, una película que narra la historia de Hana, una joven estudiante de medicina que convive con la inseguridad y diversos trastornos alimenticios. Obsesionada con alcanzar una supuesta perfección física, Hana se apunta a un gimnasio para someterse a un durísimo programa de entrenamiento, lugar donde, además, desarrolla una obsesión no correspondida por su instructora.

El rumbo de la historia cambia por completo cuando se cruza con una antigua compañera de clase a la que no logra reconocer en un principio. Esta chica, que en su momento sufrió acoso escolar debido a su sobrepeso, luce ahora una figura esbelta y espectacular gracias a unas misteriosas píldoras denominadas el gris. Hana, movida por la curiosidad y la desesperación, decide probarlas y nota instantáneamente los primeros resultados. Al analizar la composición de estas sustancias en su laboratorio, descubre con horror que el ingrediente principal no es otro que cenizas humanas.

Lejos de detenerse ante el macabro hallazgo, Hana aprovecha el acceso que tiene a los cadáveres de sus estudios de medicina para comenzar a fabricar de forma casera sus propias pastillas. A partir de ese momento, la cinta muestra situaciones sumamente desagradables donde la protagonista experimenta brutales atracones de comida rápida para luego despertar con el suelo cubierto de envoltorios, dándose la paradoja de que cuanto más come, más peso pierde.

La cinta torna aún más hacia el terror cuando Hana empieza a percibir la presencia del fantasma hambriento, un ser de la mitología asiática que se manifiesta de forma sutil a través de reflejos en superficies como cucharas o teteras. Esta obra australiana, dirigida por la realizadora Natalie Erika James, se adentra de lleno en el subgénero del body horror y aborda la presión social de las redes sociales de manera similar a filmes recientes como La sustancia.

Insaciable parte de una idea innovadora en un panorama saturado de secuelas y adaptaciones, pero comete el pecado, no solo de la gula, sino de la duración excesiva con sus dos horas. Con un montaje más ajustado en posproducción que eliminara las subtramas innecesarias, la película habría logrado un impacto mucho más contundente en su llegada a las salas españolas. No obstante, es una buena opción. Los productores advierten a quienes sufran trastornos alimenticios de que no acudan a ver la película.

El ¿mejor? anfitrión

La segunda propuesta de la semana es El anfitrión, una película con producción griega pero dirigida por el español Miguel Ángel Jiménez. La cinta cuenta con un destacado reparto nacional que incluye a Emma Suárez, Carlos Cuevas y Francesc Garrido, pero su gran atractivo es la presencia de la estrella internacional Willem Dafoe, quien ofrece una actuación magistral.

En El anfitrión, el veterano actor interpreta a un magnate naviero que invita a un variado grupo de personas a su isla privada para celebrar el 25 cumpleaños de su hija. Pero para el anfitrión, la fiesta es, en realidad, una excusa para abordar temas más importantes. A pesar de que la narrativa resulta algo difusa en ciertos tramos, la película destaca por el absoluto recital interpretativo de Dafoe, quien canta, baila e incluso protagoniza una escena completamente desnudo.

Parejas que odian a los niños

Para aquellos que buscan una opción más ligera y divertida, la cartelera ofrece Tres de más, una comedia familiar protagonizada por Kira Miró y Salva Reina. La historia presenta a una pareja feliz que rechaza la idea de tener hijos. Él regenta un restaurante exclusivo para adultos, adults only, y ella dirige una editorial que ni por asomo se acerca a los libros infantiles.

'Tres de más'.

Sin embargo, tras recibir una inesperada maldición durante una noche de tormenta, se despiertan al día siguiente con tres niños en casa que los reconocen como sus padres, dando pie a un divertido caos de aprendizaje parental.

Venganza, cine deportivo y animación

La oferta de acción viene de la mano de Motor City, una historia de venganza sobre un mecánico de Detroit que busca justicia tras ser traicionado y encarcelado por un mafioso local. Para los amantes del drama deportivo se estrena El sueño americano, una película francesa dirigida por Anthony Marciano inspirada en hechos reales que narra la increíble andadura de dos jóvenes de origen humilde que, sin recursos ni dominio del inglés, logran convertirse en influyentes agentes de jugadores de baloncesto en la NBA.

'El sueño americano'.

La cartelera la completan películas independientes como la argentina El mensaje sobre una niña con el don de la telepatía con animales; y las películas de animación Jumbo, una producción indonesia que aborda el acoso escolar, y Rufus, la serpiente que no sabía nadar, una entrañable historia de superación personal sobre una peculiar serpiente marina.

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