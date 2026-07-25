A Willem Dafoe los villanos le van como anillo al dedo. Lo demostró como Duende Verde en Spider-Man, uno de los mejores malvados del cine de superhéroes, o en Anticristo a las órdenes de Lars von Trier. Pero el actor norteamericano ha demostrado a lo largo de su carrera una gran versatilidad, así encarnó a Jesús en La última tentación de Cristo. El bien y el mal.

Y en esa disyuntiva se encuentra su personaje de Markos Timoleon en El anfitrión, una película con producción griega pero dirigida por el español Miguel Ángel Jiménez y con actores como Emma Suárez y Carlos Cuevas en el reparto. Dafoe da vida a un magnate griego que realiza una gran fiesta en su isla privada por el 25 cumpleaños de su hija, su gran debilidad. Como si de El Padrino se tratara, el evento familiar sirve para otras cuestiones, incluidos los negocios.

Willem Dafoe en 'El Anfitrión'.

El veterano y aclamado actor internacional nos cuenta a esCine durante una entrevista en el BCN Film Fest los matices de su papel, rechazando las simplificaciones habituales y profundizando en la complejidad de su personaje, un rol que va mucho más allá del arquetipo tradicional de antagonista. "Es verdad que hace muchas cosas malas, pero siento cierta simpatía por él. Porque es un hombre que en cierto modo acaba destruyendo aquello que ama".

Dafoe explica que el personaje encarna la paradoja de aquel que acaba destruyendo todo lo que ama debido a su obsesiva necesidad de ejercer el control, lo que aboca su existencia a la tragedia de la incomunicación y al aislamiento.

El actor demuestra su gran versatilidad en este largometraje en el que canta, baila e incluso realiza un desnudo. Con gran sentido del humor, Dafoe asegura que la interpretación exige mostrarse desnudo ante la cámara en un sentido tanto físico como emocional, una entrega que considera indispensable para dotar de veracidad a su de por sí prolongada trayectoria artística. Y añade riendo: "Y canto, bailo y lo hago desnudo siempre, en todas las películas. A lo mejor llevo ropa para ti, pero estoy desnudo en el fondo".

Emma Suárez y Willem Dafoe en 'El Anfitrión'.

Al abordar la psicología de los grandes magnates y su vinculación con el poder, el actor prefiere centrarse en la humanidad del papel que le toca defender. Describe a su personaje como alguien surgido de un entorno humilde que, apoyado en su indudable inteligencia empresarial, consigue levantar un imperio financiero, un proceso que le lleva a erigirse en un superman de los negocios pero que, de manera inevitable, le distancia de su entorno familiar.

Para Willem Dafoe, este conflicto existencial "no sucede solo a los millonarios", sino que refleja una realidad muy extendida en la sociedad contemporánea. "Me parece que muchas personas se pueden identificar con eso, la relación del deseo y el esfuerzo por conseguir una buena vida para ti y las personas a las que amas, pero a veces te pasas y el trabajo prevalece y acabas perdiendo contacto con tu corazón y con tus relaciones".

"Nunca he sido de Hollywood"

En cuanto a las motivaciones que guían su carrera cinematográfica, el actor subraya que busca constantemente nuevos desafíos que pongan a prueba su manera de pensar. Para él, resulta vital rodearse de profesionales con talento que le ayuden a crecer, entendiendo que la flexibilidad y la tolerancia son herramientas clave para mantener la mente abierta y potenciar su crecimiento personal.

El actor, que actualmente tiene su residencia en Italia, nos dice que "a medida que envejezco, me preocupan menos cosas como la carrera profesional, el dinero, etc. y te acaba interesando más tu calidad de vida y el homenaje que rindes a los demás".

El actor también rememora sus orígenes profesionales, señalando que siempre ha procurado mantenerse a una distancia prudencial de la industria de Hollywood. "Siempre he estado lejos de Hollywood, antes viví en Nueva York, donde sigo teniendo una propiedad a la que voy a veces". Dafoe nos apunta que "always he estado haciendo teatro experimental, algo que Hollywood no conoce, siempre he tenido estas vidas múltiples".

Pero al actor, amable como pocos en el trato cercano, no quiere dejar sin responder la cuestión que le planteábamos de si viviendo en Europa se ha alejado de la industria de Los Ángeles y ha cambiado su visión de la misma: "Para responder a tu pregunta, la perspectiva de Hollywood, ¿sabes qué? Nunca he entendido muy bien el negocio porque no formo parte de él".

De hecho, "cuando alguien dice, es que estás ahí, tienes una carrera profesional, miro a un lado, miro a otro y digo, ¿de quién hablas? Y sé que puede parecer un poquito sospechoso, pero soy una persona sencilla, hago lo que hago, y más allá tampoco tengo muchos planes. Claro que tengo deseos claros, y hay algunas cosas que me atraen y otras que no, pero no miro nunca mucho hacia el futuro, la verdad. Así que mi perspectiva sobre Hollywood, me preguntas, pues no sé". Genio y figura.

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