Buena sorpresa les espera a los millones de admiradores de Tom Cruise cuando lo vean en su próxima película, Digger, cuyo estreno en Estados Unidos está previsto para octubre (aún ignoramos cuándo se proyectará aquí). Y no porque nos depare nuevas aventuras como en Misión imposible y sus secuelas: en la última se jugó limpiamente la vida, a punto de perderla, a tres mil metros de altura. No, esta vez vamos a contemplar a un galán como él, guapo, con rostro juvenil, completamente envejecido y con una barriga más abultada que nuestro Torrente de andar por casa. ¿Y por qué le ha dado por ahí?

La película en cuestión la ha dirigido el mexicano Alejandro Gutiérrez Iñárritu, de contrastado prestigio, con un Tom Cruise convertido en un excéntrico magnate del petróleo, Digger Rockwell, de los más poderosos del mundo. Una crisis desencadenada por él mismo supone una amenaza para destruir la Tierra.

Inicia ese tipo una desesperada campaña para anunciar que él es la única persona capaz de ser el salvador del planeta. ¿De qué manera? Y ahí veremos a Tom Cruise valerse de sus trucos y aventuras para cumplir su palabra. ¿Diríamos que hace de villano o al final resulta ser un benefactor? Habrá que esperar para encontrar la respuesta.

A sus 64 años, cumplidos el reciente 3 de julio, este popularísimo actor mundial ha recaudado con sus películas la friolera de ocho mil millones de dólares. Es un superdotado del cine. En el cartel anunciador de su mentada última película, Digger aparece tapándose la cara, evitando la identificación, con una prótesis en su rostro y en el abdomen abultado, calvicie disimulada, con la voz cambiada, sin ser su manera de vocalizar habitual.

En cierto modo, si echamos cuentas con nuestra memoria, ya en 2008 se sometió a cambios físicos para ser el excéntrico Les Grossman en la película Tropic Thunder. Aquí se juega su dinero como productor. Mucho. Y también la posibilidad que tanto desea de ser nominado a los premios Óscar y llevarse a casa la estatuilla dorada. Recibió uno, de Honor. Mas lo que quiere es ser reconocido por el inmenso trabajo que ha desarrollado en Digger. Lo que no depende solo de él, sino de los otros cuatro competidores.

La última hora sobre el actor, según ha publicado ¡Hola!, lo sitúa este verano pasando estos días en la localidad asturiana de Llanes, invitado por el director de Digger, que tiene allí una casa.