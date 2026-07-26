'El sueño americano', de fregar aeropuertos a reinar en la NBA

Tras la reciente victoria de la selección española en el Mundial, esta semana nos adentramos en una película de temática deportiva, El sueño americano. Este filme nos traslada de nuevo a Estados Unidos para sumergirnos en el apasionante mundo del baloncesto profesional desde una perspectiva muy diferente a la habitual.

La historia, basada en hechos reales, sigue las investigaciones de su director, quien buscaba comprender cómo las grandes figuras del baloncesto francés habían logrado alcanzar la élite de la NBA. En su búsqueda, descubrió la sorprendente trayectoria de dos agentes de jugadores de origen francés, cuyas vidas inspiraron por completo la trama de esta producción cinematográfica.

Los protagonistas de esta aventura real partieron de orígenes sumamente humildes: uno de ellos trabajaba en un modesto videoclub y el otro se dedicaba a la limpieza en uno de los aeropuertos de París. Sin apenas hablar inglés y con escasos recursos económicos, lograron abrirse camino gracias a su determinación hasta convertirse en respetados representantes en la NBA, logrando entrar por la puerta grande de la competición estadounidense.

El filme destaca especialmente por su mensaje de superación, emprendimiento y la importancia de no rendirse nunca ante las adversidades. Además, resalta la excelente química entre los actores principales, quienes mantienen una amistad real fuera de las pantallas, aportando una gran dosis de humanidad, lealtad y realismo a una de las mejores propuestas para disfrutar en el cine.

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