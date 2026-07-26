La ahorcada supone un inesperado cambio de rumbo en la filmografía de Miguel Ángel Lamata (Los futbolísimos, Nuestros amantes), que se adentra por primera vez en el thriller de terror sobrenatural. Basada en la novela de Mayte Navales, la película, protagonizada por Amaia Salamanca y Eduardo Noriega, sigue a un padre divorciado y mujeriego cuya vida se convierte en una pesadilla cuando una presencia fantasmal comienza a acosar su hogar.

La propuesta toma como punto de partida el esquema de los thrillers domésticos para introducir un componente sobrenatural que la acerca a títulos como El sexto sentido. El resultado es un relato de corte clásico que combina apariciones, posesiones y secuencias oníricas con una puesta en escena orientada al suspense, sin renunciar a los sobresaltos ni a algunos estallidos de violencia sangrienta.

El film, que se estrenó el pasado mes de abril en cines, ha desembarcado esta semana en HBO e se ha aupado con facilidad al primer puesto, ofreciendo a los espectadores una nueva oportunidad al thriller que protagoniza una seductora Amaia Salamanca. No es el primer paso de un film que encuentra una segunda oportunidad en el streaming tras un paso demasiado fugaz por salas, como antaño sucedía a menudo en el propio género del terror con el mercado del VHS.

Una vez finiquitados los videoclubs, quedan las plataformas. La historia de un fantasma enamoradiza y vengativa que persigue para toda la eternidad al macho alfa que la sedujo antes de morir cambia así la taquilla por el algoritmo, donde encuentra un nuevo diálogo con el público de HBO.

Un fenómeno que también se aplica a los blockbusters norteamericanos y visible también con Masters del Universo, estrenada unas semanas después que en la gran pantalla en Prime Video, donde la adaptación de la famosa franquicia de juguetes de los ochenta va a encontrar al público que la dejó pasar en salas de cine.

Un fenómeno que se ha convertido en habitual tras la pandemia y que ha afectado también a sagas tan populares como Mad Max, con Furiosa, la segunda versión de El Escuadrón Suicida o El Especialista, comedia de acción con Ryan Gosling y Emily Blunt que no logró los resultados esperados por el estudio… pero en su salto a los contenidos de plataformas ha conseguido triunfar.