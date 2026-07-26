Terraplanistas, antivacunas, negadores del Holocausto, que la FIFA obligó a Argentina a perder la final del Mundial ante España… los temas de los conspiranoicos son muy variados y de diversa índole. Netflix acaba de estrenar Los creyentes, una película protagonizada por José Coronado en el papel de uno de esos conspiranoicos convencidos de que él y unos cuantos más son los únicos que saben "la verdad".

Una joven de 30 años, Ruth (Stéphanie Magnin), vuelve a casa tras dos años de ausencia e incluso de desapego hacia su familia. Vive en Berlín y le cuesta cogerle el teléfono a su madre, que no para de mandarle mensajes que ni siquiera oye. Solo volverá ante una terrible noticia: su madre ha muerto en un accidente doméstico al caerse en la bañera. Al volver se reencuentra con su padre Martín (José Coronado), al que la jubilación parece haber cambiado por completo.

Una vez en casa, escucha por fin los mensajes de su madre que le advertía de que su padre le "empezaba a dar miedo", había abrazado las teorías conspirativas más extravagantes, como que las farmacéuticas secuestran niños para experimentar nuevas medicinas. Se ha vuelto un creyente de todos esos mantras que una pandemia elevó al máximo gracias a la rápida difusión de las redes sociales.

"Investiga, yo me informo", es lo que más dicen esos creyentes conspiranoicos, como si todo lo que circula por internet fuera verdad en un momento en el que hasta el Gobierno difunde bulos sin control. Tras escuchar los mensajes del móvil, Ruth, que hasta ese momento parecía bastante sensata, empieza a caer también en la paranoia: ¿ha tenido su padre algo que ver en la muerte 'accidental' de su madre?

Los creyentes es una película comercial de Netflix que responde a los códigos clásicos del thriller con giros de guion, idas y venidas y personajes secundarios que ayudan a aliñar, y enmarañar, la trama para que el espectador no sepa rápidamente el desenlace.

Una despedida de soltero, Tony Leblanc y el pickleball

Entre los estrenos más destacados en las plataformas también encontramos el ciclo de FlixOlé dedicado al emblemático actor madrileño Tony Leblanc. Entre los títulos seleccionados, destacan producciones de la década de los sesenta como Los que tocan el piano y La dinamita está servida.

Netflix también estrena 72 horas, una comedia alocada protagonizada por Kevin Hart, en la que un hombre de cuarenta años termina por error en una despedida de soltero de veinteañeros en Miami, para intentar reconectar con su juventud.

Para los usuarios de Apple TV+, la recomendación de la semana es Dink, una comedia centrada en el auge del pickleball, un deporte similar al pádel muy popular entre personas jubiladas. La historia sigue a un tenista frustrado que intenta salvar un club deportivo introduciéndose en este singular juego. La cinta cuenta con la participación especial de Ben Stiller, quien realiza un divertido cameo en el papel de un médico, haciendo un guiño nostálgico a su famosa aparición en la comedia clásica Algo pasa con Mary.

Disney+ presenta !Nunca cambies!, una producción que explora la nostalgia de los años de juventud. La trama sigue a un grupo de antiguos alumnos de secundaria que tienen que volver al instituto treinta años después, ya que un devastador tornado no les permitió terminar su etapa escolar. Al regresar a las aulas del instituto, las viejas rencillas, los amores del pasado y los secretos ocultos vuelven a salir a la luz, obligando a los protagonistas a enfrentarse a su realidad actual.

Por su parte, Netflix añade a su oferta el thriller brasileño Elize: sombras de una mujer, una perturbadora historia basada en hechos reales que conmocionó a la alta sociedad del país sudamericano. La película narra el asesinato de un rico heredero de un imperio gastronómico a manos de su esposa, ahondando en las diferencias de clase, la ambición desmedida y las brutales consecuencias de la codicia humana en un entorno de lujo y apariencias.

Finalmente, Movistar Plus+ llega cargada de novedades cinematográficas. Entre ellas destaca La familia Glenrothan, un drama británico sobre dos hermanos que, tras una fuerte disputa familiar el día del funeral de su madre, toman caminos separados entre Escocia y Estados Unidos. Cuarenta años después, se reencuentran en torno a la gestión de la destilería de whisky familiar. En la misma plataforma podemos ver The Home, un inquietante thriller de terror sobre un joven rebelde que descubre oscuros misterios en el cuarto piso de un geriátrico donde cumple servicios comunitarios; y La tercera estrella, una cinta que narra el desafío de un chef japonés por conseguir la máxima distinción gastronómica de la Guía Michelin en la exigente ciudad de París.

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