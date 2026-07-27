¿Qué pasó con la estrella del porno Emily Willis? Una sentencia judicial revela la verdad

El artículo de The Hollywood Reporter aborda el desenlace judicial de uno de los casos más dramáticos vinculados a la industria del cine para adultos. Un juez de California ha dado luz verde a un acuerdo de 3 millones de dólares que pone fin a la demanda presentada por la familia de Emily Willis (nombre real, Litzy Lara Banuelos) contra el centro de rehabilitación Summit Malibu, donde la actriz sufrió una grave emergencia médica que terminó provocándole un daño cerebral irreversible.

Willis, que en ese momento planificaba su salto al cine convencional de la mano de directores como Steven Soderbergh, ingresó voluntariamente en la clínica el 27 de enero de 2024 para tratar su adicción a la ketamina. Según recoge la demanda descubierta por la publicación, llevaba alrededor de un año consumiendo entre cinco y seis gramos diarios de la sustancia, por lo que llegó al centro en un estado físico muy deteriorado.

Durante los días posteriores a su ingreso, su estado de salud continuó empeorando. La familia sostiene que el personal sanitario fue registrando síntomas cada vez más alarmantes, como una debilidad extrema, desorientación, dificultades para caminar y un evidente deterioro físico, pero que, pese a ello, no se tomaron las medidas médicas adecuadas.

El 4 de febrero de 2024, Willis fue encontrada inconsciente, sin pulso y sin respiración en la clínica. Los equipos de emergencia lograron reanimarla después de un prolongado intento de resucitación cardiopulmonar, pero el tiempo que permaneció sin recibir oxígeno le provocó una lesión cerebral permanente. Lo que sucedió allí sigue siendo un enigma para los seguidores de la actriz, pese a los tristes resultados.

A día de hoy, con 27 años, Emily Willis permanece completamente incapacitada. La documentación judicial señala que apenas puede abrir los ojos de manera ocasional, emite algunos sonidos y es incapaz de comunicarse con normalidad o mover el cuerpo. Su madre, Yesenia Lara Cooper, ejerce como tutora legal y se encarga de sus cuidados.

La demanda acusaba a Summit Malibu de actuar con negligencia al no detectar la gravedad del estado de la paciente y retrasar un traslado al hospital que, según la familia, podría haber evitado este desenlace. El centro, sin embargo, rechazó esas acusaciones y defendió que Willis se negó en repetidas ocasiones tanto a tomar la medicación prescrita como a ser trasladada a un hospital, además de sostener que no tenía autoridad legal para obligarla a aceptar ese tratamiento.

El acuerdo económico no supone un reconocimiento de responsabilidad por parte de Summit Malibu, sino que sirve para cerrar el litigio sin necesidad de celebrar un juicio. Además, el artículo explica que, una vez descontados los honorarios de los abogados y otros gastos derivados del proceso, la cantidad que finalmente se destinará a la atención y los cuidados de Emily Willis será sensiblemente inferior a los tres millones de dólares anunciados.

The Hollywood Reporter también recuerda la trayectoria de la actriz antes de la tragedia. Emily Willis fue una de las intérpretes más populares de la industria del cine para adultos y obtuvo el premio AVN a Mejor Intérprete Femenina del Año en 2021. En los últimos años había comenzado a orientar su carrera hacia Hollywood, participando en la película de ciencia ficción Divinity, producida por Steven Soderbergh, además de explorar otros proyectos fuera del sector que la hizo famosa.