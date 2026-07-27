Tres joyas del cine histórico y de aventuras si te gustó 'La Odisea'

Juanma González ofrece a los oyentes una cuidada selección de tres producciones cinematográficas de aventuras y corte histórico, ideales para quienes busquen sumergirse en grandes relatos tras haber experimentado el cine de Christopher Nolan en salas IMAX. Estas recomendaciones proponen un viaje a épocas pasadas donde la recreación de época se combina con la fantasía, ofreciendo alternativas espectaculares dentro del cine histórico.

La primera sugerencia del crítico es El Reino de los Cielos, película dirigida por Ridley Scott. González incide en la enorme diferencia entre la versión recortada que se estrenó en las salas de cine y el aclamado montaje del director comercializado posteriormente en formato doméstico, que añade una hora de metraje esencial para el desarrollo de los personajes y de las tramas secundarias, además de lucir una impresionante fotografía filmada en escenarios españoles.

La segunda opción es Excalibur, la icónica obra del cineasta británico John Boorman sobre el mito del rey Arturo. Esta película, que el propio presentador analizó en profundidad junto a Dani Palacios en un recordado programa de esRadio, destaca por su fuerza visual, su atmósfera sensual y salvaje, y un reparto estelar en el que figura un joven Liam Neeson, conformando una producción memorable sobre la leyenda de Merlín.

Finalmente, se reivindica la espectacularidad de Troya, la superproducción del realizador alemán Wolfgang Petersen protagonizada por Brad Pitt en el papel de Aquiles. El crítico resalta que la película cuenta con una valiosa edición extendida y que destaca por un despliegue de acción clásica muy superior al de muchas producciones contemporáneas, gracias al buen hacer de su director y de un reparto con nombres tan destacados como Eric Bana y Diane Kruger.