Hay dos formas de aproximarse a 72 horas, la nueva comedia de Netflix protagonizada por el cómico Kevin Hart. La primera consiste en asumir, como la propia cinta deja claro desde el primer minuto, que estamos ante una mala película y que, la verdad, tampoco le preocupa demasiado serlo. Otra es criticar la desidia de un producto que, al igual que el reciente thriller de tiburones Embestida, ha sido vendido a Netflix por su estudio original, Sony Pictures, por razones evidentes. La tercera es, por qué no, alabar lo interesante del concepto (cómo salvar el cringe entre la generación Z y la milenial) y lo hilarante de un par de secuencias de humor grueso… y aunque eso salve el film de Tim Story (realizador de los dos primeros títulos de Los 4 Fantásticos) es otra historia.

Kevin Hart es un ejecutivo publicitario de 40 años que es incluido por accidente en el grupo de WhatsApp de la despedida de soltero de unos veinteañeros en Miami. El pícaro empresario decide sumarse a la iniciativa, pero por razones profesionales: hacer un estudio de campo y asegurarse de conservar su principal campaña publicitaria, que acusa el desinterés de la generación Z.

Ya hemos dicho que el concepto de la comedia ideada por los creadores de la serie Cobra Kai, la desconexión entre las nuevas generaciones y aquellas que fueron jóvenes hace no tanto, tiene su interés. Al menos, entre los propios ejecutivos de Hollywood, preguntándose un día sí y otro también cómo seguir atrayendo a la audiencia que progresivamente está perdiendo interés en los espectáculos de Marvel Studios.

Pero la comedia, basada exclusivamente en la fórmula de pez fuera del agua, apenas explota ese concepto para sumergirse rápido en los clásicos gags de comedia de despedida de soltero. Afortunadamente, el film se reserva un par o tres de buenos momentos en ese sentido, incluyendo el naufragio con unas cajas de interesante contenido o el subsecuente gag de Kevin Hart con una medusa. El cómico estadounidense demuestra aquí y allá ser un genio de la improvisación y saber reírse muy bien de sí mismo (fundamentalmente de su escasa altura), pero Tim Story desperdicia un tanto el material con una realización que no está a la altura de su experiencia (el por qué el film parece a menudo rodado ante una pantalla verde pese a sus exteriores en Miami es harina de otro costal). Entretenida, que no es poco, pero infrautilizada.