Emily Wilson, responsable de la influyente traducción de La Odisea publicada en 2017 y una de las principales referencias de Christopher Nolan para adaptar el poema de Homero al cine, no ha quedado precisamente satisfecha con el resultado del film, que no obstante continúa su paso triunfal por la taquilla mundial.

Wilson ya había reprochado al director haber pasado por alto "algunos temas esenciales" de la obra original, y tras ver la película que protagoniza Matt Damon en el papel de Odiseo ha vuelto a arremeter contra la película en un duro texto publicado por The Guardian que ya se ha vuelto viral. El veredicto es peor que la crítica más dura hacia Nolan: "Me hubiera avergonzado haber escrito cualquier parte de este guion".

"Esperaba que la afinidad de Nolan con estos temas homéricos lo impulsara a alcanzar nuevas cotas creativas y le permitiera construir personajes más verosímiles", escribe Wilson. En su opinión, la película vuelve a caer en una de las constantes del cineasta: "su habitual mezcla de grandiosidad y superficialidad". A su juicio, la visión de Nolan resulta "demasiado confusa" y los personajes nunca alcanzan la profundidad necesaria para sostener las grandes ideas que la película apenas llega a esbozar, aunque reconoce que el director sigue demostrando una enorme capacidad para el espectáculo visual con "explosiones colosales y gigantes imponentes".

Para Wilson, la adaptación "carece de muchos de los elementos que hacen grande al poema". Considera que la película no ofrece una reflexión convincente sobre "el tiempo, la memoria, la historia, la guerra o la relación entre el regreso triunfal de un guerrero y las vidas de su familia, sus enemigos, sus camaradas, sus amigos y sus vecinos".

También lamenta la ausencia de profundidad "psicológica, emocional, política y ética", califica la estructura narrativa de "artificiosa" y no ahorra ataques al libreto: "La escritura es pésima. Ninguno de los personajes tiene una motivación convincente para sus acciones o palabras. No hay escenas de sexo y toda la comida tiene un aspecto horrible".

Las palabras de Wilson llaman especialmente la atención porque Nolan elogió públicamente su traducción durante la promoción de La Odisea. El director explicó que incluso tomó prestada su célebre frase inicial, "Háblame de un hombre complejo", como puerta de entrada para presentar la historia. Sin embargo, la admiración no parece ser mutua y la traductora no ha correspondido a los elogios del responsable de Origen o Interstellar.

No obstante, la académica sí celebra el impacto cultural que está teniendo la película. Reconoce que La Odisea está consiguiendo que el público vuelva a interesarse por el poema de Homero y, sobre todo, que acuda de nuevo a las salas de cine. "El estreno de La Odisea sigue siendo un acontecimiento digno de celebración", afirma. "Las traducciones de La Odisea, incluida la mía, se están agotando rápidamente y quizá la película convenza a algunos administradores universitarios de no seguir recortando los departamentos de literatura, idiomas e historia".