Filtran 'La Odisea' en X y suma millones de visualizaciones antes de ser retirada por Universal

La película La Odisea, dirigida por Christopher Nolan, estuvo disponible durante varias horas en la red social X después de que una cuenta publicara una copia en alta calidad. La filtración alcanzó una gran difusión antes de que Universal Pictures activara los mecanismos para retirar el contenido por vulneración de los derechos de autor.

Según informa Variety, una publicación difundida el pasado 25 de julio aseguraba que alguien había subido la película completa a X. El mensaje, que enlazaba a una copia en alta calidad del largometraje, acumuló más de 2,1 millones de visualizaciones en apenas dos horas y media. Poco después, el vídeo fue sustituido por un aviso de retirada y la cuenta que lo había publicado quedó suspendida.

Universal activa los protocolos de retirada

En un comunicado remitido a Variety, Universal Pictures confirmó que actuó en cuanto tuvo conocimiento de la filtración: "Nos dimos cuenta de la publicación no autorizada de la película e inmediatamente iniciamos los protocolos de eliminación. Nos tomamos en serio la infracción de los derechos de autor y buscaremos todos los recursos apropiados para proteger nuestros derechos de contenido y propiedad intelectual", señaló el estudio.

A pesar de la difusión del contenido, la filtración no parece haber afectado a la recaudación de la película, que en su segundo fin de semana obtuvo 87 millones de dólares adicionales en taquilla. Según el medio estadounidense, también se mantiene la elevada demanda de entradas para las proyecciones en formato IMAX de 70 milímetros.

Copias falsas y críticas de Elon Musk

Tras la retirada de la copia original, comenzaron a aparecer nuevas publicaciones que afirmaban contener la película. Sin embargo, muchas de ellas dirigían a los usuarios a vídeos de rickroll, la conocida broma de internet que reproduce el videoclip de Never Gonna Give You Up, de Rick Astley, en lugar del contenido prometido.

Al margen de la filtración, el propietario de X, Elon Musk, también ha criticado públicamente la película de Christopher Nolan. En varios mensajes cuestionó algunas decisiones de reparto y cargó contra los criterios de diversidad en los Premios Óscar. Además, aseguró que su herramienta de inteligencia artificial Grok Imagine elaborará una versión que calificó como "históricamente precisa" de La Odisea, con la intención de estrenarla este mismo año.