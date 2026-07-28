Las tres películas que han superado la barrera mágica de los 1.000 millones en 2026

En su sexto fin de semana en cartelera, Toy Story 5 ha rebasado la barrera de los 1.000 millones de dólares en taquilla. Además, la nueva aventura de Woody, Buzz, Jessie y compañía ha sobrepasado a las otras dos películas estrenadas este 2026 que también superaron esta marca milmillonaria, el biopic musical Michael y la cinta de animación Super Mario Galaxy, coronándose como la cinta más taquillera en lo que va de año con más de 1.022 millones de dólares.

Solo era cuestión de tiempo que la quinta entrega de Toy Story, cuyos 312 millones recaudados en su primer fin de semana la convirtieron en el segundo mejor estreno de Pixar, superara los 1.000 millones en taquilla. En las semanas siguientes, la cinta resistió frente a competidoras en cartelera como Minions & Monsters, que está a punto de alcanzar los 400 millones, o el remake de Viana que, con cerca de 230 millones recaudados, ha sido una de las grandes decepciones del año en taquilla.

Lo nuevo de Toy Story es la tercera película de la saga de animación que sobrepasa la marca de los 1.000 millones, pues ya lo hicieron anteriormente Toy Story 3 y 4, estrenadas en 2010 y 2019, respectivamente. Además, es la sexta cinta de Pixar en superar dicha barrera, junto a Buscando a Nemo, Buscando a Dory, Los Increíbles 2 y Del revés 2, que en su momento fue la película de animación más taquillera de la historia antes de ser superada por Ne Zha 2.

La Odisea sigue el mismo camino

Todo apunta a que La odisea de Christopher Nolan, que ya roza los 640 millones de dólares a nivel mundial, sobrepasará también los 1.000 millones. Estrenada el pasado 17 de julio, la cinta arrasó con 264 millones en su primer fin de semana, convirtiéndose en el mejor estreno del director británico.

No obstante, otro de los filmes más esperados del año está a punto de aterrizar en los cines: Spider-Man: Brand New Day. La nueva película del trepamuros de Tom Holland llegará a las salas este miércoles 29 de julio y promete ser uno de los grandes taquillazos del verano.