La pérdida del célebre actor Sam Neill, especialmente por las trágicas circunstancias tras su batalla contra el cáncer, ha motivado una selección muy especial de películas de su trayectoria. Aunque el intérprete es mundialmente recordado por su rol heroico en la saga de Parque Jurásico, a lo largo de su carrera demostró una enorme versatilidad y una singular destreza para dar vida a personajes oscuros e inquietantes en la gran pantalla.

La primera de estas obras es Horizonte final, una cinta de culto de ciencia ficción dirigida por Paul W.S. Anderson en 1997. Esta producción, que fusiona el terror de casas encantadas al estilo de El Resplandor con la tensión espacial de Alien, destaca por su atmósfera asfixiante, sus crudos efectos especiales y una sobresaliente banda sonora compuesta por Michael Kamen.

La segunda propuesta nos traslada a 1981 con La maldición de Damien, la tercera entrega de la icónica saga iniciada por La profecía. En este filme, Neill asume el papel de un Damien Thorn adulto, el mismísimo Anticristo, quien utiliza su meteórica carrera política para intentar alcanzar la presidencia de los Estados Unidos y consumar su destino de dominación mundial. El actor ofrece una interpretación soberbia llena de magnetismo y frialdad, que se ve enormemente potenciada por la mítica partitura musical de Jerry Goldsmith.

Finalmente, se destaca En la boca del miedo, una de las obras cumbre de John Carpenter estrenada a mediados de los años noventa. En este relato de terror psicológico con claras influencias de la literatura de H.P. Lovecraft, Neill encarna a un investigador de seguros escéptico que debe seguir la pista de un célebre autor de novelas de terror desaparecido. Lo que comienza como una indagación rutinaria acaba convirtiéndose en un viaje sin retorno hacia la demencia y el caos metafísico, consolidando uno de los trabajos más perturbadores del actor.