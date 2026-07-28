Este año ha nacido una iniciativa que busca revitalizar la vida cultural de los municipios del interior de España. Se trata de la primera edición de La Barraca Educativa, un festival de cine itinerante dirigido por Patricia de Luna. Este proyecto nace con la firme vocación de llevar el séptimo arte a aquellas zonas rurales que a menudo sufren la falta de infraestructuras culturales, promoviendo el acceso a la cultura de manera independiente en el territorio nacional.

Durante la entrevista, Patricia de Luna ha matizado el uso del término de la España vaciada, prefiriendo referirse a ella como la España rural o simplemente como una España que está llena de gente con muchas ganas de recibir propuestas culturales y participar en encuentros sociales. La directora del certamen destaca que la intención de este festival no es imponer contenidos desde el exterior, sino crear comunidad y adaptarse de manera genuina a las necesidades y características demográficas de cada localidad que visitan.

A diferencia de un cine de verano convencional organizado por cualquier ayuntamiento, este certamen propone una experiencia mucho más completa. Cada jornada comienza con una teatralización inicial a cargo de una actriz profesional local, que interpreta a una acomodadora que ha huido de los grandes cines urbanos para reivindicar el papel del cine en los pueblos pequeños. Esta actriz ejerce de maestra de ceremonias y adapta el guion a la historia de cada municipio, asegurando una conexión inmediata y entrañable con los espectadores de la zona.

La programación cinematográfica incluye la proyección de la película y el cortometraje Sorda, dirigido por Eva Libertad, que ha cosechado un enorme éxito y reconocimientos tanto nacionales como internacionales, incluyendo su nominación en los Premios Goya. La propia directora, Eva Libertad, arropó la presentación del festival en Madrid mostrando su gran ilusión por que su obra viaje a estas pequeñas poblaciones. Para Patricia de Luna, llevar una obra tan potente a estos entornos es una forma de fomentar la inclusión y el debate social sobre temas que rara vez llegan a las pantallas comerciales tradicionales.

Además de la proyección principal, el festival cuenta con un catálogo de cortometrajes muy cuidados y seleccionados específicamente según el rango de edad de la población local. Entre los títulos seleccionados destacan Carmen y la cuchara de palo o Luisa no está en casa. Estas obras abordan temáticas fundamentales de la vida cotidiana como los cuidados y la conciliación familiar, ofreciendo miradas libres y diversas que enriquecen el bagaje cultural de los espectadores y abren espacio para el diálogo intergeneracional.

Tras las proyecciones, el festival organiza una actividad de carácter reflexivo que permite a los asistentes plasmar sus impresiones sobre lo que acaban de ver. En el caso de los niños, se promueve la realización de un dibujo, mientras que los adultos pueden plasmar una frase o reflexión. Todo este material se integra en un mural colectivo final cuyas imágenes son posteriormente compartidas en las redes sociales de la organización. De este modo, se genera un valioso canal de retroalimentación tanto para los propios creadores cinematográficos como para los habitantes del pueblo, que se ven reflejados en un proyecto común.

El recorrido de la caravana cinematográfica de La Barraca Educativa arranca el viernes 19 de junio en Navarra, y se extenderá hasta el 13 de diciembre, finalizando en la localidad segoviana de Palazuelos de Eresma, en Castilla y León. Durante estos meses, el festival tiene paradas programadas en Maello (Ávila) en julio, y en Pola de la Sierra (Madrid) en agosto, abarcando un total de 15 municipios de siete comunidades autónomas diferentes.

Patricia de Luna ha hecho un llamamiento a alcaldes y concejales de cultura de otras localidades de España para que se sumen a la iniciativa de cara al próximo año a través de su página web oficial, con el fin de seguir expandiendo esta enriquecedora red de exhibición rural. El nacimiento de esta primera edición ha sido posible gracias al patrocinio del Ministerio de Cultura a través de su línea de ayudas para proyectos de impacto social.