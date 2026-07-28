El éxito incontestable en las taquillas de medio mundo de El Señor de los Anillos, película estrenada en 2001, motivó la inevitable sucesión de secuelas, que parecen no acabar, pues ya se anuncia el estreno de una cuarta, con fecha incluso para darla a conocer: el 17 de diciembre de 2027. Esto es como explotar la teta de la vaca, o como en las bodegas, alguna cuba a punto de acabar "la madre" de un líquido excepcional, que se apura hasta el límite. Pero la industria del cine es así, al menos en estos tiempos.

Hagamos recuento, partiendo de que El Señor de los Anillos fue en principio una novela de fantasía épica escrita por el filólogo y escritor británico J.R.R. Tolkien, que se publicó en Inglaterra hace setenta y dos años, exactamente en julio de 1954, en tres volúmenes. Sus personajes principales eran Frodo Bolsón, Aragorn, Gandalf, Sauron, Gollum… Y la historia, ambientada en una imaginada Tercera Edad del Sol de la Tierra Media, lugar ficticio con habitantes de diversas razas.

La novela narra el viaje del protagonista principal, Frodo Bolsón, con el objetivo de destruir el Anillo Único. Su creador es el señor Sauron, que ejerce el poder. Surgirá una guerra para recuperarlo.

Llevado ese embrollado argumento a la pantalla, la película se estrenó hace veinticinco años, con una duración de tres horas. Se rodó en Nueva Zelanda a las órdenes de Peter Jackson, siendo sus protagonistas, entre otros: Elijah Wood, Ian McKellen y Viggo Mortensen, que vive en Madrid desde hace bastante tiempo unido a una actriz catalana.

Sean Connery fue en principio el elegido para encabezar el reparto, pero el actor escocés rechazó la propuesta: "No entendí el guion que me entregaron".

El Señor de los Anillos mezclaba aventuras, acción, fantasía medieval, brujería, cine épico de culto… La saga consta de tres películas, de las que siempre se hizo responsable, realizador y productor el ya mentado Peter Jackson: La Comunidad del Anillo (2001); Las Dos Torres (2002) y El Retorno del Rey (2003).

Y ahora Peter Jackson nos anuncia la cuarta entrega para ser exhibida a finales de 2027 con este título, El Señor de los Anillos: La caza de Gollum, cuyo primer papel correrá a cargo de Andy Serkis.

Es muy probable que esta nueva entrega no tenga nada que ver con ninguno de aquellos tres volúmenes de la novela de Tolkien. Pero a Jackson eso debe importarle una higa. El negocio es el negocio.