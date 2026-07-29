Stan Lee dedicó buena parte de su vida a crear héroes capaces de salvar el mundo. Y su nombre seguirá saliendo a colación con motivo del estreno de Spider-Man: Brand New Day, film que apunta a demoler la taquilla de 2026 y que está, obviamente, protagonizado por su más célebre personaje.

Pero según el documental Stan Lee: The Final Chapter, lanzado estratégicamente en el mismo momento que la aventura de Tom Holland y Zendaya, el legendario guionista y editor de Marvel pasó sus últimos años sin poder protegerse de quienes, en teoría, debían velar por él. La película, dirigida por Jon Bolerjack, reconstruye la etapa final de la vida del creador con el propósito de mostrar su lado más humano y denunciar el presunto abuso al que fue sometido en su momento más desvalido.

El documental arranca recordando la enorme popularidad de Lee, convertido en símbolo de la legendaria editorial reconvertida en estudio Marvel. Con más de noventa años, el creador seguía interviniendo en films (célebres fueron sus cameos en las películas del Universo Marvel) recorriendo convenciones, estrenos y eventos multitudinarios, siempre dispuesto a fotografiarse con los aficionados. Con el paso de los años, Lee compensó la escasa fama de los guionistas erigiéndose él mismo en leyenda. Pero el documental va poco a poco dejando paso a un retrato mucho más sombrío, marcado por la explotación y la pérdida de control.

Bolerjack explica a EFE que su intención inicial era muy distinta. Su idea consistía en rodar una especie de serie documental que acompañara a Lee en su día a día, mostrando cómo vivía una figura tan icónica. El proyecto surgió de forma inesperada después de reencontrarse con un conocido de las convenciones de cómics que, por casualidad, trabajaba para el propio Stan Lee. Gracias a ese contacto terminó ganándose la confianza del creador de Marvel, hasta el punto de que este llegó a considerarlo un amigo durante sus últimos años.

Bolerjack, director del documental

Lo que el director presenció le convenció del calvario que en realidad estaba atravesando Lee, fallecido a los 95 años. Bolerjack comprendió que lejos de disfrutar de una jubilación tranquila, Lee pasaba interminables jornadas viajando de un evento a otro, firmando miles de autógrafos y posando para fotografías siguiendo una agenda que, según el documental, ya no controlaba él, sino las personas que gestionaban su carrera.

Lo que en apariencia era la rutina habitual de una estrella acabó revelándose como un sistema en el que terceros obtenían enormes beneficios económicos gracias a su imagen. Bolerjack recuerda un momento especialmente revelador: una conversación en la que Lee le preguntó directamente qué estaba ocurriendo con su dinero. Para el director, aquella escena fue el instante en que comprendió que había algo profundamente preocupante detrás de la aparente normalidad.

La película sitúa en el centro de esas acusaciones a Max Anderson, responsable de organizar las giras de Lee por convenciones durante aquella etapa. El documental muestra imágenes de Anderson manejando grandes cantidades de dinero tras los encuentros con los seguidores y lo presenta como una persona que presionaba constantemente a Lee para aceptar más compromisos mientras ofrecía pocas explicaciones sobre el destino de los ingresos generados.

En una de las escenas más llamativas, Lee pregunta cuánto dinero han obtenido después de una larga sesión de firmas y fotografías. La respuesta de Anderson es tan escueta como reveladora: "Nunca es suficiente".

Años después, en 2025, Anderson fue condenado a un año y un día de prisión por fraude fiscal tras ocultar cerca de 1,2 millones de dólares obtenidos durante su trabajo con Stan Lee.

El documental también pone el foco en la paradoja de que uno de los hombres que contribuyó decisivamente a construir una de las franquicias más lucrativas de la historia del entretenimiento viviera preocupado por si algún día podría permitirse dejar de trabajar. En varias conversaciones, Lee recuerda además decisiones económicas que lamentó profundamente, como haber vendido su participación en Marvel siguiendo el consejo de un abogado que, según explica la película, actuaba movido por intereses propios.

La muerte de su esposa, Joan Boocock Lee, en 2017 agravó todavía más esa situación. El documental retrata a un Stan Lee cada vez más solo y desmotivado, que había perdido las ganas de continuar con aquel frenético ritmo de trabajo, aunque las personas de su entorno siguieran empujándolo a asistir a nuevos compromisos públicos. Muy distinto de la jovial y despreocupada imagen que ofrecía a los fans.

"Si pudo ocurrirle a alguien como él, puede ocurrirle a cualquiera", afirma el director, que insiste en que siempre quiso mostrar al hombre detrás del mito antes que al creador convertido en icono cultural.

El cineasta también revela a EFE que sacar adelante el proyecto fue una auténtica odisea. La película permaneció bloqueada durante seis años debido a una demanda presentada por Anderson para impedir su estreno. A ello se sumaron las dificultades para encontrar financiación, algo que Bolerjack atribuye al deseo de la industria y del público de conservar una imagen idealizada de sus grandes figuras.

"Es mucho más sencillo recordar a Stan como el hombre que gritaba '!Excelsior!'", sostiene el director. "Eso es precisamente lo que quienes tienen poder quieren que la gente siga pensando de él".

Stan Lee: The Final Chapter llegará el 28 de julio a plataformas de vídeo bajo demanda como Apple TV, Prime Video, Fandango y YouTube. Su presentación en la Comic-Con de San Diego coincidió, además, con el esperado regreso del gran panel de Marvel al mítico Hall H, ofreciendo un marcado contraste entre la celebración del universo superheroico y el amargo retrato de los últimos años de uno de sus principales artífices.