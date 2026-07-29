Alejarse de la fórmula, la eterna búsqueda de la personalidad puede convertirse en una cuestión de vida o muerte en el cine de género. El director Potsy Ponciroli parece haber encontrado su excusa con un, en cierto retorno a lo básico, con Motor City, la odisea de venganza de un presidiario (Alan Ritchson, Reacher) que escapa de la cárcel para acabar con el gánster que le incriminó. Y es que el filme de Ponciroli carece prácticamente de diálogos, dejando en manos de la música de Steven Jablonsky (Transformers) y la cuidada selección musical de los 70 casi todo el peso de la acción.

En la música y en un anillo de compromiso que cambia de manos y se convierte en el gran artilugio narrativo y emocional que persigue a los personajes. Ponciroli dirige Motor City con un entusiasmo sin igual, convencido de entregar un pequeño caramelo visual ambientado en el Detroit de los 70: ya desde su introducción a cargo de Cat People de David Bowie el espectador se percata de que no está ante una muestra barata del género ni un mero homenaje a los tiempos de las películas de autocine. El cuidado de los ritmos visuales, una vez liberado de la dependencia de algo secundario como es el diálogo, se vuelve la cuestión artística capital de un filme de acción que no obstante recorre todos los lugares y tópicos del género pero sabe añadir un plus con buen (mal) gusto, pero que lo hace con fidelidad a su propuesta.

Si bien en ocasiones Motor City se ve perjudicada por la ausencia de intercambios verbales, con personajes que se quedan en nada demasiado pronto, lo cierto es que el filme se beneficia casi siempre de la idea gracias a la buena labor técnica y artística. Ponciroli homenajea a los clásicos noir en su vertiente pulp y hard-boiled de la literatura y el cine imitando la caligrafía y estilo esencial, seco y lacónico, dotando al filme de un encanto operístico no exactamente irónico sino siempre fiel, atractivo, del cual nace su oscuro sentido del humor y, en cierto modo, emotividad. La música de Jablonsky entiende perfectamente el encargo y subraya la épica triste del relato, mientras el par de (predecibles) giros argumentales se encargan de destacar siempre la vertiente pesimista y negra del filme. Lo mismo ocurre con su trío de actores, con ese gran descubrimiento reciente que es Ritchson y los siempre profesionales Ben Foster y Shailene Woodley, capaces de crear un trío un tanto forzado pero bien defendido.